El més veterà dels Mundials Màsters de BTT guanya el bronze

Les curses de cross-country dels Mundials Màsters que s’estan disputant aquesta setmana a Vallnord-Pal van finalitzar ahir després d’una jornada sense pausa a la qual van tenir lloc vuit proves amb més de 200 participants A partir d’avui, 300 bikers s’entrenaran al circuit de descens amb l’objectiu de guanyar-se una plaça a la gran final que tindrà lloc el dissabte, 24 de juny.



Els primers en arrencar la jornada d’ahir van ser els màster-40que havien de recuperar la cursa anul·lada dimarts a causa de la tempesta. El primer en completar les voltes va ser Jens Hansen, amb un temps d’1:01:54.



A continuació es va reprendre el programa del dia amb les proves dels corredors més veterans. Després dels màster-60, entre els quals destacaven Francesco Ferrari (36:02), Gary Moller (36:37) i Peter Harris (37:01) com els tres ocupants del podi, van fer la seva aparició elsmàster-65 i +70. Els guanyadors, l’espanyol Robert Baserba (41:01) i el francès Christian Jupillat (41:42), aquest últim l’home més veterà dels més de 500 que s’han donat cita a Pal, ja que és campió en nombroses disciplines de l’esport de les dues rodes i aquest any complia la 17a participació amb un or inclòs.



Les darreres proves de la jornada van sert les protagonitzades per les dues categories més joves. La primera cursa de la tarda la van disputar els màster-30, on es va erigir amb el millor temps l’espanyol Manuel Sánchez. I en màster 35 es va imposar l’espanyol.

Itàlia mana en fèmines / La bandera italiana va ser las més homenatjada dins de les competicions femenines de cross-country. Dues medalles d’or, una de plata i dues més de bronze van anar a parar a mans de Valentini Garattini i Monica Maltese, segona i tercera de màster-30, les quals van ser superades per la francesa Laure Vauchelles. En màster-35, Chiara Selva va pujar al calaix més alt del podi seguida per Eva Garrido i Neus Parcerisas. Finalment, i d’entre les tres desenes de corredores de +40, cal destacar els noms de Lorena Zocca (Itàlia), Margarita Fullana (Espanya), Maria Sedemark (Suècia) i Pflike Lillian (Estats Units).



A partir d’avui, 300 bikers s’entrenaran al circuit de descens World Cup de Vallnord Bike Park la Massana amb l’objectiu de guanyar-se una plaça per a la gran final que tindrà lloc el dissabte, dia de Sant Joan.