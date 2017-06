Els saigs reclamen a l’FC Andorra 17.000 euros de l’època de Moliné

L’FC Andorra es va trobar ahir al BOPA un edicte dels saigs al qual li reclamen més de 17.000 euros d’un deute que si no paga derivarà en un embargament sobre béns i drets per aquest import.



Aquesta factura prové d’abans de l’estiu del 2013 quan liderava la junta François Moliné, amb Emili Puig com a gerent. Una auditoria del Govern va treure a la llum un deute d’uns 300.000 euros que va provocar la desaparició de la secció de futbol sala i una crisi institucional que a punt va estar de tombar el club esportiu amb més història del Principat. Quatre anys més tard encara cueja algun deute, com aquest, en concepte arrendament urbà, és a dir, del lloguer de pisos que el club oferia a alguns jugadors forans que fitxava. Segons va explicar ahir el president, Albert Ferré, «es tracta d’una sentència que va sortir al març del 2015 i que la junta de Lluís España [el seu predecessor] va ignorar».



Ferré va deixar clar la ferma voluntat del seu equip directiu de resoldre qualsevol conflicte com aquest que sorgeixi i ahir mateix al matí va trucar als saigs per citar-se i poder resoldre la situació. «Posava que estem en parador desconegut i nosaltres no ens amaguem de res. Els hem trucat en assabentar-nos del deute i ens han donat cita demà al matí [per avui]», va assegurar.



El president del club tricolor confia en què permetin liquidar aquest deute en terminis, ja que, com se sap, té el compte corrent en números vermells «Tenim clar que hem d’anar pagant a tothom que devem diners i hem de viure amb un pressupost molt ajustat per a l’equip per anar pagant a poc a poc els deutes, però no podem fer front de cop a una quantitat com aquesta. Si ens obliguen a haver de posar diners de la nostra butxaca, dimitim tots». Així de clar i sincer.



Quan Ferré va entrar a la presidència l’estiu de l’any passat, el club tenia un deute heretat d’uns 200.000 euros que ara està en poc més de 180.000 euros. «Aquest any, entre la CASS i altres coses hem pagat uns 12.000». A banda d’això, encara cueja la factura que reclama des de fa un temps España, de 90.000 euros en desplaçaments en autobús més 190.000 que l’expresident havia posat de la seva butxaca, «Però li hem demanat els justificants i encara no ens ha donat res».



El club demana jugar al grup 2 / El deute d’uns 300.000 euros que va deixar obliga al club a ser el màxim de curós amb l’economia. I per això ha pensat que de cara a la pròxima temporada es pot aconseguir un estalvi important en concepte de desplaçaments si canvien de grup a Primera Catalana i deixar l’1 de la zona de Barcelona i Girona per passar al 2, de Lleida i Tarragona. «Aquest any Manresa era el rival més proper, que són uns 180 quilòmetres. Si ens accepten la demanda, tindrem sis desplaçaments de 100 quilòmetres i la despesa en desplaçaments es reduiria considerablement», va assenyalar el president. I també val a dir que baixaria un escalafó el nivell dels rivals. És ben sabut que la zona de Barcelona és la que té més nivells i equips de més qualitat de tota Catalunya, com s’ha pogut apreciar aquesta temporada, a la qual ni l’ascens directe ni el descens s’han decidit fins les darreres jornades. Aquest també seria un bon què, però cal veure si la Federació Catalana cedeix.

A la plantilla: «tothom pot estar tranquil»