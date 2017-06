’Carrer-Gent-Carrer’ converteix al individu en un conjunt

El fotògraf Oriol Llauradó realitza projectes de fotografia i videoart. Actualment porta un projecte artístic en diferents ciutats del món.

Aquesta iniciativa neix per trencar amb les distàncies de les persones i pretén connectar a la gent com a part d’un projecte comú. «La idea és intentar unificar, veure que formem part del mateix camí a la vida», va explicar el fotògraf. «En una societat on ens relacionem contínuament, en el nostre encreuament diari amb persones i en el desenvolupament d’aquestes sinergies, és quan ens trobem amb dues cares d’una mateixa moneda, l’individual i el global, sent això un obstacle que freqüentment genera distàncies», va recalcar el fotògraf.

Llauradó vol mostrar una desfilada humana de persones procedents de diferents països, rasses, cultures i religions, totes elles diferents, però alhora, del mateix univers.



La formalització del projecte es fa recorrent diferents ciutats per retratar i filmar els seus ciutadans en condicions de llum similars, per després projectar-ho als carrers de la mateixa ciutat.

Les persones retratades o filmades surten de la foscor o van cap a ella i en alguns casos estan entre la llum i la penombra. Es tracta de juntar les imatges resultants, unificades pel seu fons negre de penombra, i que doni un nou sentit, fent desaparèixer la foscor i l’aïllament i la soledat.



Fa un any i mig, va començar a fer fotos a gent del carrer, ampliant-ho a diferents ciutats.

Aquesta setmana ha decidit començar el seu trajecte per Andorra i Europa. Així doncs, ha escollit el Principat per iniciar la segona part del projecte, perquè hi va residir i treballar durant un temps. Ahir va realitzar la sessió fotogràfica i a la nit va projectar les imatges i vídeos de diferents parts del món als carrers del Centre Històric d’Andorra la Vella. Aquest projecte ha estat finalista en diferents concursos durant el 2016 -2017. Les imatges obtingudes, sostretes durant el dia són tornades simbòlicament durant la nit amb una projecció als carrers de les ciutats. Aquesta projecció es concreta amb un vídeo fent un Loop, una seqüència sense fi d’imatges en moviment, obtingudes en diferents ciutats, unides totes elles per elements comuns com la proximitat, la il·luminació i la velocitat de la seqüència.



Les imatges i vídeos han estat recollits en diferents indrets com Barcelona, Katmandú, San Francisco, el Nord d’Argentina i Madrid.

Carrer-Gent-Carrer es va iniciar al 2016 a Barcelona. La iniciativa ha estat finalista al concurs Internacional de fotografia LensCulture, StreetPhotography Award 2016 i al Premi de fotografia de la Fundació Vila Casas 2017.

«La idea és unificar la gent que va passant de diferents regions del món i que sembli que estiguin al mateix moment caminant», va concloure el fotògraf. El col·leccionista d’art Sisita Soldevila recolza aquesta iniciativa i ha permès a Llauradó finançar-ne part d’aquest.



D’altra banda, a la pàgina Web www.oriolllauradó.com es poden fer donacions per ajudar aquest projecte a tirar endavant