Marilyn i la sopa Cambell’s arriben al CAEE a Escaldes-Engordany

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany acollirà This is pop art des d’avui fins el proper 23 de setembre, la nova exposició temporal que pretén apropar al públic les obres dels màxims exponents d’aquest corrent artístic. El pop art neix als anys cinquanta a Anglaterra com una reacció a l’expressionisme abstracte que regnava en aquella època. Però malgrat aparèixer a les illes britàniques, va ser a als Estats Units on realment el corrent artístic va arribar al seu màxim exponent. En la nova mostra s’exposen els principals artistes del pop americà, des de la figura més reconeixible amb La sopa Cambell’s, d’Andy Warhol, passant per Keting Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein o Robert Rauschenberg. Segons va explicar la comissària de l’exposició, Lola Duran, la mostra de gairebé 50 obres d’art vol ensenyar que és el pop art d’Amèrica a través dels seus principals exponents i apropar-la al màxim al visitant. El pop art creix i es fa realitat gràcies al canvi social que es va viure a la meitat de segle passat i amb l’aparició de la cultura de masses. A diferència dels altres corrents artístics, va ser el públic i les revistes populars els qui van dedicar les primeres crítiques al pop art americà i els qui el van fer expandir. «És el moment en què les llaunes de sopa passen de l’estanteria del supermercat a un museu, és donar la categoria d’art a elements que són propis de la vida quotidiana», va descriure la comissària de l’exposició.



A partir d’aquesta aparició en el context de la societat de masses, la tècnica de creació de les obres d’art també va canviar. Les noves maneres de crear procedeixen sobretot de la fotografia, del collage i del còmic i es caracteritzen pels colors plans i els grans formats. This is pop art es podrà visitar els mesos de juliol, agost i setembre de dilluns a dissabte de dos quarts de deu del matí a la una i mitja del migdia, i de les tres a les set de la tarda. dorra