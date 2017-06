L’FC Andorra perilla

Albert Ferré tenia ahir hora concertada amb la saig que el dimecres passat havia notificat, a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’embargament de béns i drets de l’FC Andorra per un import de 17.359,14 euros, amb motiu d’un deute en concepte d’un lloguer... I la cosa no va anar gens bé. La intenció del president del club tricolor era la de pactar una manera de pagar mitjançant terminis perquè a la caixa forta no hi ha diners per fer front a una despesa tan important, però es va trobar amb una negativa rotunda, i sense cap opció de negociació.



Pel que es veu, l’altra part, a la qual l’FC Andorra deu aquests diners, va llogar un àtic a Carlinhos quan François Moliné era el màxim mandatari tricolor i Emili Puig el gerent, durant la temporada 2012-2013, la que va acabar amb la crisi que va acabar amb la secció de futbol sala i va deixar l’entitat en un estat crític que continua a dia d’avui. No es va pagar res d’aquella factura, el 2015 es va citar el club a la Batllia quan estava Lluís España en la presidència i ningú va assistir-hi, i l’afectat pel deute ha decidit anar als saigs perquè s’ha cansat de la eterna espera i de que ningú no li doni ni una explicació. En definitiva, vol cobrar ja. I això ha provocat que la vida de l’FC Andorra torni a perillar.

Per 17.000 euros? Sí, tot i que el motiu és una mica enrevessat. La qüestió és que la saig que porta aquest cas ha fet la demanda al Govern –que té la potestat perquè això es converteixi en una obligació– de què es congelin les dotzenes parts que el club tricolor cobra de la subvenció pública fins liquidar el deute. Ferré assegura que el club encara no ha cobrat la part proporcional corresponent al maig, que com cada mes de maig ascendeix a poc més de 12.000 euros. Així que ni cobraria això, ni el 40% del mes de juny. Aniria directament a liquidar aquest deute. «Ens han embargat la subvenció pública perquè el club no té res que sigui del seu patrimoni: ni seu ni cap bé que ens pugui embargar. L’únic actiu que té és aquest, i durant un temps deixem de tenir-lo».



Sense diners no hi ha plantilla / El problema és que justament ara, que s’està buscant un entrenador per poder planificar la plantilla del a temporada, l’FC Andorra no disposa d’uns diners que, directament, estaven destinats com a part del pressupost per poder fer front a les altes i les baixes. I el president no veu el futur amb gaire claredat: «Tal i com està la situació, que el club desaparegui és una possibilitat real i alta». O la situació canvia o, sense diners, no es podrà fer cap planificació de plantilla ni a Primera Catalana i a cap altra categoria. El president aguanta i buscarà la manera de sortir d’aquesta situsció com pugui, però se sent, ell i tota la directiva, «acorralat». Ferré va assegurar a EL PERIÒDIC –en paraules publicades en l’edició d’ahir– que si havia posar un euro de la seva butxaca, abans dimitia. 24 hores més tard, ja es planteja directament la seva dimissió, sense vincular-la als diners. A més, segons ha pogut saber aquest rotatiu, en els darrers mesos ha mantingut diverses reunions amb la secretaria d’Estat i fins i tot amb el cap de Govern, que és un gran fan de l’FC Andorra, per parlar del deute total –que volta els 180.000 euros– i demanant-li calma i que no es preocupés. Però ara mateix, els fets són uns altres.

Reunió amb la plantilla / Ferré citarà el més aviat possible amb els jugadors per explicar la situació. És conscient de que pot haver-hi desbandada però ell insisteix en què «han de saber la veritat».