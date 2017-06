Grandvalira mostra els primers símptomes de trencament

Els primers símptomes de la dissolució de Nevasa i conseqüent ruptura de Grandvalira ja estan sortint a la llum. La primera evidència del trencament es va fer palesa ahir, quan per primer cop –des que Saetde i Ensisa van decidir actuar sota un mateix paraigua– Grandvalira va presentar les seves activitats d’estiu per separat. I és que fins ara, la presentació del pla estiuenc s’havia fet en conjunt amb representants d’ambdues societats, mentre que ahir només van comparèixer el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, i el director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Ensisa, Jordi Pujol, i fent referència únicament a les activitats del domini d’Ensisa (Soldeu-El Tarter).



En aquest sentit, Hidalgo va destacar que des d’Ensisa s’està treballant «pel dia a dia» i que cada societat «està estudiant les seves actuacions». Tot i això, va remarcar que Grandvalira «treballa per al client» i que aquest «no ha de sortir perjudicat per les desavinences». A més, va assegurar que el trencament de la marca «no afectarà la temporada d’estiu d’enguany en quan a afluència o activitats». Precisament, des del sector d’Ensisa s’espera un augment de més del 10% pel que fa a visitants durant els mesos de calor.



Finalment, Hidalgo va destacar que la marca Grandvalira «encara existeix» i que a hores d’ara no se sap amb exactitud «quan es produirà [el trencament]» i si veritablement la marca desapareixerà. Per tant, Grandvalira «segueix sent el paraigua de les dues societats [Saetde i Ensisa]» i «fins que ningú ens digui el contrari, nosaltres continuarem treballant sota la marca».

El pla d’estiu / D’altra banda, durant la presentació de les activitats d’estiu de Soldeu-El Tarter, Pujol va matisar que l’activitat que ha tingut més èxit en els darrers anys ha estat el Family Park de Canillo i la seva tirolina de 550 metres, doncs l’estiu passat van aplegar prop de 20.000 visitants (una xifra que aquest any s’espera superar). A més, Pujol va destacar que enguany s’han fet millores en el giny, com la incorporació de noves subjeccions per poder llançar-se en parella.



Una altra de les activitats que té força atractiu és el camp de golf de Soldeu, ja que segons va puntualitzar Pujol, el camp es troba «a 2.590 metres d’alçada i dona l’oportunitat de practicar aquest esport sota unes vistes panoràmiques impressionants».



Tanmateix, Grandvalira-Ensisa ha apostat per reforçar el Bike Park, el kàrting i les activitats de senderisme, barranquisme i escalada, així com les excursions guiades i els espais de restauració.