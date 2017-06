La defensa demana set anys de presó pel pare que va violar la filla

La defensa va demanar ahir al Tribunal Superior que es condemni a set anys de presó a l’home que va violar a la seva filla menor de dotze anys. Amb això, se li reduiria més de nou anys la condemna que li va imputar el Tribunal de Corts, que és de 16 anys i mig de reclusió. En concret, aquest tribunal el va penar amb dotze anys i mig de privació de llibertat per un delicte major d’abús sexual continuat sense consentiment, amb accés carnal, sent l’autor ascendent i la nena menor de 14 anys. A més, també el va condemnar a quatre anys més de reclusió per proxenetisme, ja que l’home li prometia que si tenia sexe amb ell li regalava un Iphone 6, roba o uns altaveus.



La lletrada va exigir que se li retiri la pena de proxenetisme, segons va explicar a la premsa després de la vista, que va ser a porta tancada per petició del ministeri fiscal. La defensa va considerar que no queda provat que l’home, un portuguès de 50 anys, li fes regals a canvi de sexe.

A més, també va reclamar que se li redueixi la condemna de presó. Això es deu al fet que se’l va condemnar per abusar dues vegades de la filla, mentre que el penat només en va reconèixer una.



D’altra banda, la lletrada va argumentar que s’ha de tenir en compte la situació del seu client i els informes psicològics. En aquest sentit, va exposar que el penat i la seva mare van patir maltractaments per part del pare. Això va provocar que marxes molt d’hora de casa i que comences a treballar als vuit anys. Arran d’això i, pel fet que no tingués una educació a casa, l’home «té una manca de codi de valors» alhora que és una persona «primitiva i instintiva», segons la defensa.



Per tot això, va justificar la rebaixa de presó i hi va afegir que la reclusió hauria de ser una part ferma i l’altra condicional. L’home porta detingut des de març del 2016, quan van tenir llocs els fets. En aquest context, la defensa va valorar que ja hauria complert la part ferma de la condemna i, per tant, va demanar la llibertat de l’individu.



El portuguès també va ser penat a indemnitzar la filla amb 6.000 euros pel prejudici moral. Ara bé, l’advocada va requerir que es tingui en compte la situació econòmica del seu client i que se li redueixi la indemnització fins als 3.000 euros. Així mateix, va assegurar que durant el judici va quedar contrastat que la noia no va patir seqüeles psicològiques.



Finalment, Tribunal de Corts també va dictaminar que l’home fos expulsat durant dotze anys del Principat i que una prohibició pel mateix període d’apropar-se a la víctima. L’advocada no es va oposar a cap de les dues condemnes, però va reclamar que se li redueixin fins als set anys que és el mateix que ella demana de presó.

Els fets / Els pares de la noia estaven separats i el desembre del 2015 els hi van donar la custòdia compartida perquè estigues cada setmana amb un diferent. El primer cop que la nena va anar a casa del pare, el 13 de març del 2016, és quan es va perpetrar el primer abús, segons la menor. L’home la va portar a sopar en un restaurant a Puigcerdà i, després d’això, van anar a un descampat on va abusar d’ella. Després d’això, ho hauria fet fins a tres cops més, segons el relat de la nena, i a canvi li va prometre el mòbil, roba o els altaveus. Ara bé, el pare només reconeix una de les quatre agressions, que la va perpetrar a casa seva.



En canvi, el Tribunal de Corts va considerar que, com a mínim, hi havia indicis de dos abusos, ja que hi havia restes dels fluxes del pare i de la filla junts en un llençol que l’home duia en el vehicle i en el cobrallit. La pena de Corts queda lluny del que va demanar el ministeri fiscal, que havia reclamat un total de 25 anys de presó, 20 pels quatre abusos, i cinc per proxenetisme. A més, havia exigit una indemnització de 12.000 euros.