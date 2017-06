Els Cierco estan disposats a anar al Tribunal d’Estrasburg pels escorcolls

Els advocats nord-americans dels antics accionistes de BPA, Higini i Ramon Cierco, amenacen amb recórrer a la Cort Europea dels Drets Humans «i altres fòrums internacionals si les autoritats andorranes no emeten una rectificació immediata» i «implementen accions correctives» contra el procediment que es va seguir en els diferents registres als domicilis privats i professionals dels accionistes efectuats el passat 8 de juliol. I és que segons els advocats, amb dits escorcolls s’ha produït «una violació dels drets humans bàsics» i s’han causat «danys irreparables a la imatge del sistema judicial andorrà».



Els magistrats consideren que la immensa majoria del material requisat en el marc dels registres no només no té «res a veure» amb el que suposadament pretenia la perquisició si no que, a més, «compromet molt seriosament» la defensa dels Cierco, doncs asseguren que entre la documentació requisada, hi ha informes que evidencien que les operacions de caixa sobre les quals es basteix la causa general del ‘cas BPA’ «no eren constitutives de delicte» a Andorra en el moment que es van dur a terme. Així com que entre el material segrestat hi ha multitud de correus electrònics i comunicacions de naturalesa secreta i confidencial entre advocats i clients on es defineixen les estratègies de defensa.



Tanmateix, segons els magistrats, entre la informació requisada es troben documents que posen de manifest les actuacions i avenços assolits en relació a les accions judicials contra el FinCEN, quan aquest organisme «ostenta» documentació relacionada amb autoritats espanyoles i andorranes que mostraria la transmissió d’informació «que evidenciaria per què, quan i com es va articular» l’operació que va acabar amb el tancament BPA, així ho van destacar ahir els germans Cierco a través d’un comunicat.

Devolució del material / Com a pas inicial i «urgent», els advocats «exigeixen» que s’ordeni la devolució immediata de tots els materials confiscats als Cierco ( i les seves corresponents còpies electròniques o en altres formats), que s’ordeni a les autoritats mantenir la confidencialitat de dits materials en la mesura que els hagin examinat o generat resums dels mateixos i que s’insti a investigadors i funcionaris judicials «genuïnament independents» a garantir un tractament just i equitatiu de les demandes de i contra els antics accionistes de BPA. ,

Un intent d’intimidació / En vista de tots els fets, els advocats dels antics accionistes consideren que la manera «indiscriminada» de procedir només es pot explicar «com un intent d’intimidar als accionistes perquè deixin d’insistir en el compliment dels seus drets legals» i com una manera de «protegir», entre altres, la família Pujol.



Per posar de manifest aquestes queixes, els advocats han tramès una carta al Consell Superior de la Justícia en què mostren la seva sorpresa i indignació per la «manca de garanties, desproporció i arbitrarietat» amb la qual la Justícia andorrana ha actuat en relació als registres esmentats.

Aquesta acció se suma als incidents de nul·litat d’actuacions, als processos urgents en relació a la vulneració de drets fonamentals i a les demandes d’empara al Col·legi d’Advocats que ha formulat la defensa.

Abandonament de l’estat de dret / En conclusió, els advocats dels antics accionistes remarquen que els registres no han estat més que l’últim exemple de «l’abandonament de l’estat de dret i la propensió a la violació dels drets» sancionats per la mateixa Constitució andorrana i el Conveni Europeu dels Drets Humans per part del sistema judicial.



I si no s’actua «de forma immediata», segons els magistrats, es «confirmarà» a la resta del món que Andorra «no és un país que respecta l’imperi de la llei, els privilegis professionals inherents a les comunicacions entre advocats i clients i la defensa dels drets bàsics dels ciutadans».