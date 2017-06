DA insisteix en la legalitat de la plataforma i tomba la moció del PS

Un dia més, la plataforma esquiable a la pista de l’Avet i l’aparcament soterrat a Soldeu van protagonitzar ahir la sessió del Consell General. Després que la setmana passada la infraestructura i la seva declaració com a projecte d’interès nacional centrés l’atenció de la sessió de control amb una pregunta del Partit Socialdemòcrata (PS), ahir la moció presentada pel mateix grup va posar sobre els consellers demòcrates la «responsabilitat» de decidir si la revocació de la qualificació tirava endavant. Com era d’esperar, el bloc de consellers taronges, amb l’únic suport de la consellera independent, Sílvia Bonet, va tombar la moció insistint en la legalitat del projecte. A més, el conseller demòcrata, Marc Ballestà, va convidar a acudir a la Batllia aquells que consideren que és il·legal, ja que «els òrgans capacitats per decidir si es compleix o no la llei són els jurisdiccionals».



Per la seva banda, però, tant liberals, com socialdemòcrates i també el conseller progressista van compartir l’opinió que la llei no empara que els equipaments esportius puguin ser declarats d’interès nacional «i la llei és molt clara, no hi ha marge». L’encarregat de presentar els arguments de la moció, el socialdemòcrata Pere López, va insistir en què els textos que aspiren a obtenir aquesta qualificació han de ser redactats i aprovats per l’Executiu i mai per un particular. Un aspecte que també queda clar, segons va exposar, en el pla d’urbanisme de Canillo que apunta que correspon al Govern executar projectes d’interès nacional.

Els arguments a favor de la moció / López va ser molt crític amb el Govern assegurant que la seva decisió «no és legal i és arbitrària». Amb la plataforma, va sentenciar, «queda oberta una finestra als diferents comuns i particulars per elaborar projectes i fer un tràmit per portar-los al Govern perquè el cataloguin com a interès nacional». El parlamentari del PS va deixar clar que amb el vot contrari a la moció, «els consellers demòcrates validen una decisió en què els interessos particulars passen per sobre de la llei». «S’estan saltant la llei amb impunitat i sense donar explicacions en seu parlamentària», va afegir.



Arguments compartits pel conseller d’SDP, Víctor Naudi, que també va ser molt contundent amb les seves paraules. Davant de la justificació de Ballestà afirmant que malgrat que els equipaments esportius no estan dins dels supòsits a ser considerants d’interès nacional, «l’esport també té una vessant cultural i educativa», Naudi va deixar molt clar que la declaració és «un error i una il·legalitat» perquè «una pista d’esquí és una instal·lació esportiva o recreativa, però no cultural ni educativa». Va ser taxatiu també recordant que «la legislació vigent no permet que iniciatives privades es declarin d’interès nacional». Una afirmació a la qual Ballestà es va limitar a contestar que «si ve la legislació no reconeix que es pugui portar a terme una iniciativa privada, tampoc ho prohibeix».



Per la seva banda, el conseller liberal, Josep Majoral, va manifestar que «tot i compartir l’esperit del projecte, ens veiem obligats a recolzar la moció del PS» perquè «la llei no inclou els serveis de caràcter esportiu, de manera que la plataforma i l’aparcament en aquest moment no podien ser aprovats com a projecte d’interès nacional». «No podem estar d’acord en què la infraestructura té un caràcter educatiu i cultural perquè per moltes voltes que s’hi vulgui donar, és esportiva», va concloure.



Des del grup demòcrata també es van reiterar exemples com el Centre de Tecnificació d’Ordino per justificar la decisió de caire esportiu. Un punt que va encendre a López i Naudi que van deixar clar que «res té a veure» perquè «en aquest cas l’ús és púbic i clarament educatiu».