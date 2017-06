Notícia Besolí renunciarà a la nacionalitat andorrana per obtenir la llibertat L’Audiència Nacional ha de respondre al recurs la setmana vinent

L’empresari lauredià Joan Besolí va signar ahir un certificat posant a disposició la seva nacionalitat andorrana a l’Audiència Nacional espanyola per aconseguir la llibertat en la vista per defensar el seu recurs a la presó provisional. Besolí fa setmanes que està tancat de forma preventiva a Soto del Real, juntament amb l’expresident del Barça, Sandro Rosell, acusats de blanqueig de capital en el cas Rimet. La decisió de l’audiència ha d’arribar com a molt tard divendres vinent.



La jutgessa que instrueix el cas, Carmen Lamela, va decretar l’empresonament, entre d’altres motius, perquè considerava que la nacionalitat de Besolí podria ser un problema quan més endavant se’l tornés a citar per declarar, ja que el Principat no té extradició de nacionals. La defensa justifica, però, que en el cas que Besolí «es refugiés a Andorra perquè el Principat no té extradició de nacionals» i que, per tant, no es presentés davant la justícia espanyola quan se’l cités, «no hi hauria problema perquè també hi ha una causa oberta aquí i la Batllia el podria cridar».En vista que aquest supòsit era el que preocupava, els lletrats de la defensa confien que la renuncia de la nacionalitat permeti al lauredià obtenir la llibertat.



En la vista que va tenir lloc ahir, la defensa també va aportar un certificat de la Confederació Brasilera de Futbol que deixa clar que no es tracta d’una organització pública, si nó privada, i que no s’ha vist perjudicada per les gestions fetes per Rosell i els seus col·laboradors. Un fet de gran rellevància, segons fonts consultades, perquè l’acusació se sustenta en el fet que la Confederació és un ens públic perquè hi pugui haver un cas de corrupció, ja que entre particulars no existeix aquest delicte.



Lamela va decretar la presó preventiva incondicional per a l’expresident de l’FC Barcelona Sandro Rosell i per al seu advocat i presumpte testaferro a Andorra, l’exconseller de Finances del Comú lauredià, Joan Besolí, per considerar-los integrants d’una «organització criminal amb àmbit transnacional dedicada a blanquejar capitals procedent de comissions il·lícites». La magistrada atribueix a Besolí la creació d’empreses al Principat amb les quals presumptament es van blanquejar 15 milions d’euros procedents de comissions il·lícites pels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol.