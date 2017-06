Moliné: «L’impagament d’aquest lloguer ve del 2010 i jo no hi era»

Almenys això és el que va assegurar ahir a aquest rotatiu el que va ser màxim mandatari entre el juliol del 2012 a l’agost del 2013: «Jo també desconeixia que existia aquest deute fins que un dia em van trucar per reclamar els diners i avisar-me que com el pis estava buit [el llavors jugador de la secció de futbol sala Carlinhos, que era el que hi vivia ja havia tornat al Brasil] trenquéssim el contracte perquè encara s’estava pagant el lloguer de manera innecessària. Sort d’allò, perquè sinó la factura d’avui dia podia haver estat molt més gran», va reconèixer.



Segons argumenta Moliné, aquell lloguer prové del 2010, quan hi havia Ruben Ponce– el seu predecessor com a màxim mandatari i també hi havia com a gerent Emili Puig. En tot cas, el deute ha passat per fins a tres presidents –també s’ho va trobar Lluís España, que no va resoldre el conflicte, i set anys després està en mans d’Albert Ferré, que s’ha trobat amb l’embargament.