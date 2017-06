Andorra celebrarà el Sant Joan entre cistelles de luxe

Sembla que tot estigui a punt i en ordre perquè Andorra celebri el Sant Joan entre cistelles. De luxe, per cert. Perquè la plaça Coprínceps d’Escaldes tornarà a acollir, com l’any passat, l’European Qualifier de bàsquet 3x3 i l’elenc de seleccions de primer nivell garanteix reviure un gran espectacle.



Andorra tornarà a tenir un representant en la categoria masculina i un a la femenina, que serà un pèl diferent al dels Mundials de Nantes de la setmana passada. En nois,amb dotze combinats, la tricolor ha quedat enquadrada al darrer grup, el D, i tindrà com a rivals Ucraïna, que sobre el paper és la gran favorita per acabar primera, i Irlanda, un rival molt més assequible tot i que es presumeix un escalafó per sobre.



En fèmines són nou seleccions i Andorra està en el primer grup, que en té cinc. Hongria, Estònia –els rivals més assequibles–, Alemanya, i Turquia seran els seus adversaris. Amb tot, allà hi haurà Clàudia Brunet, la recent proclamada campiona del món en el concurs d’habilitats que es va celebrar als Mundials de Nantes, que portarà el trofeu perquè el pugui gaudir tota la parròquia tricolor.



Les tasques per adequar la plaça dels Coprínceps amb les pistes de joc, les graderies per capacitat per a 450 persones i demés instal·lacions que calen per garantir una bona competició, no serà l’única.



Sota cobert, a l’Illa Carlemany, també es prepara una festa grossa: el Dunk Constest. Es tracta d’un concurs d’esmaixades que tindrà lloc avui mateix a les vuit de la tarda, un esdeveniment que garanteix un espectacle del més alt nivell, amb protagonistes de primer nivell professional com ara Borja Zero Gravity Molinelo, Piotr Grabowski, Loïc Moitry, Renars Bulduris i Arek Aro Przybylski, guanyador de l’edició del 2016.