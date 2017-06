Notícia El parc d'animals reobre demà El comú assegura que s'han fet les mesures que el Ministeri de Medi Ambient va exigir

Les instal·lacions del parc d’animals de Naturlàndia han estat objecte d’un intens treball amb actuacions de millora i arranjament encaminades a donar resposta al conjunt de mesures que el Ministeri de Medi Ambient detalla en l’informe que va lliurar aquest dilluns al comú de Sant Julià de Lòria. Les actuacions de millora eren indispensables per tal de poder reobrir aquest sector, fet que tindrà lloc aquest mateix dissabte, deu dies després de l'incident amb l'os que va ser abatut.

Les actuacions que s’han desenvolupat durant els darrers quatre dies tenen la finalitat d’assolir els màxims nivells de seguretat possibles per al recinte, d’on dimecres passat en va sortir accidentalment un dels ossos que acull. Mentre s'han executat els treballs, els animals han estat traslladats a la reserva que Naturlàndia té habilitada per quan es fan tasques de manteniment.

Segons Naturlàndia, el parc ha vetllat en tot moment perquè aquest procés es portés a terme amb la màxima exigència i amb la voluntat de trobar una solució definitiva adaptada als requeriments del ministeri. En aquest sentit, Naturlàndia aprofita per reiterar la voluntat manifestada des del primer moment en el propòsit d’extremar les mesures de per tal d’evitar incidents en el futur.