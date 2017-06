Notícia Naturlandia reobre avui el parc amb noves mesures de seguretat Vila afirma que l’incident de l’os ha provocat pèrdues d’entre 30.000 i 40.000 euros al dia en reserves Dos treballadors observen els ossos de Naturlandia al costat de la tanca. Autor/a: NATURLANDIA

Naturlandia reobre avui el parc d’animals després que el Govern decretés el seu tancament per les irregularitats en el manteniment de les tanques de seguretat de la zona dels animals constatades en l’informe dels serveis tècnics de Patrimoni Natural i del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat arran de l’abatiment de l’os Torb que s’havia escapat de les instal·lacions. Per tot, la ministra d’Agricultura i Medi Ambient, Sílvia Calvó, va indicar dilluns que l’obertura del parc quedava condicionada a la implementació d’una sèrie de mesures correctores per preservar la seguretat. Des de Naturlandia van assegurar ahir que van començar a treballar «immediatament després de l’incident de l’os i que el Ministeri de Medi Ambient traslladés l’informe» amb les mesures que calia adoptar. «Les actuacions de millora eren indispensables per tal de poder reobrir aquest sector, fet que tindrà lloc aquest mateix dissabte, 10 dies després de l’incident», afirmen.



En declaracions als mitjans de comunicació, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va celebrar que «el parc és pugui reobrir i que sigui encara més segur que abans, tenint un índex alt de seguretat» i que s’hagi pogut fer en tan poc temps, ja que, segons va afirmar, arran de l’incident Naturlandia ha perdut entre 30.000 i 40.000 euros al dia en reserves que o bé s’han cancel·lat o bé no s’han acabat de concretar. De cara al futur, a més, també va reconèixer que la mala imatge que ha generat l’abatiment de l’os provocarà més pèrdues de visitants. «Esperem que no siguin molts, però efectivament hi haurà gent que no vindrà després d’aquest incident», va declarar.



Les responsabilitats, la setmana vinent/ El cònsol va manifestar que el més important era millorar la seguretat del parc i que, un cop assolit aquest objectiu, s’analitzarà com va sortir l’os i les actuacions posteriors que van acabar amb la mort de l’animal. En cas que hi hagués algun motiu per sancionar a les persones que van intervenir «prendríem les mesures oportunes», va deixar clar. «No descartem res, estem en una fase d’anàlisi per conèixer les causes que ens han portat aquí, i quan coneguem els fets es prendran les mesures escaients», va remarcar.



Les mesures de seguretat / El cònsol lauredià també va explicar que, a petició del Govern, s’han realitzat fins a tres informes de tres enginyeries diferents que avalen la seguretat del parc un cop realitzats els canvis recomanats. Vila va destacar que els estudis asseguren que la tanca perimetral i la reixa elèctrica reuneixen les condicions de seguretat òptimes. A més, va afegir, que s’ha fet una millora en les dues reixes elèctriques que tanquen els animals, ja que a partir d’ara cada una va en una línia diferent per tal que si una deixa de funcionar, l’altre permetrà la seguretat del parc. «Hem de celebrar que el parc és pugui reobrir i que sigui encara més segur que abans, tenint un índex alt de seguretat», va afirmar.



A través d’un comunicat, els responsables del parc van exposar que «les actuacions que s’han desenvolupat durant els darrers quatre dies tenen la finalitat d’assolir els màxims nivells de seguretat possibles per al recinte d’on dimecres passat en va sortir accidentalment un dels ossos que acull». Mentre s’han dut a terme aquests treballs, els animals van ser traslladats a la reserva que té habilitada Naturlandia i que utilitza quan es duen a terme tasques de manteniment.



En el mateix document, els encarregats de les instal·lacions van remarcar que han vetllat en tot moment «perquè aquest procés es portés a terme amb la màxima exigència i amb la voluntat de trobar una solució definitiva adaptada als requeriments del ministeri». «En aquest sentit, Naturlandia aprofita per reiterar la voluntat manifestada des del primer moment en el propòsit d’extremar les mesures de per tal d’evitar incidents en el futur», van afegir.