Besolí i Rosell comparteixen una cel·la de 10 metres quadrats

L'exconseller comunal, Joan Besolí, i l'expresident del Barça, Sandro Rosell, estan ingressats des del 25 de maig a la presó Soto del Real on des del principi han compartit cel·laí. L’advocat lauredià està acusat d’haver-li proporcionat l’estructura necessària per poder blanquejar els diners de procedència il·lícita i comparteix la mateixa sort que Rosell. Tots dos estan en una cel·la d’una mica més de 10 metres quadrats amb bany propi que inclou fins i tot dutxa. És una de les 1.000 amb què compta la presó de Soto del Real, construïda el 1995 a uns 40 quilòmetres de Madrid, segons explica Ángeles Vázquez a 'El Periódico'.

Besolí va signar dijous un certificat posant a disposició la seva nacionalitat andorrana a l’Audiència Nacional espanyola per aconseguir la llibertat en la vista per defensar el seu recurs a la presó provisional. Besolí fa setmanes que està tancat de forma preventiva a Soto del Real, juntament amb l’expresident del Barça, Sandro Rosell, acusats de blanqueig de capital en el cas Rimet. La decisió de l’audiència ha d’arribar com a molt tard divendres vinent.'El Periódico' ha pogut saber de fonts penitenciàries que Rosell s’ha integrat perfectament al ritme de vida de la presó i a la companyia de la resta de reclusos, cosa que fa bastant més suportable la seva situació. La seva adaptació ha sigut, fins i tot, molt millor que la d’altres il·lustres interns de Soto, com els germans González, malgrat que aquests siguin madrilenys. Ha estat possible gràcies a què promet vreglara samarretes del Barça a tohom.