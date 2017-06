Notícia Lleida espera rebre uns 615.000 turistes aquest estiu Els resultats podrien situar-se en termes similars als dels 2006 i 2007, els millors d’abans de la crisi Ràfting a la Noguera Pallaresa.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima una bona temporada d’estiu a la demarcació amb un increment previst del 7% en el nombre de visitants i de pernoctacions en els establiments d’allotjament turístic reglat respecte al mateix període del 2016. En concret, s’espera que visitin les comarques lleidatanes durant els mesos de juliol, agost i setembre uns 615.000 turistes, que generaran al voltant d’1.780.000 pernoctacions entre els establiments de turisme reglat i no reglat, al marge de les segones residències. Els diferents subsectors d’allotjament turístic (turisme rural, hoteleria, càmping i la resta de sectors, a més de les empreses de turisme actiu) es mostren optimistes de cara al comportament turístic per a aquest estiu. De confirmar-se aquests resultats, aquest estiu es podria situar en termes similars als resultats dels anys 2006 i 2007, considerats com els millors abans del període de la crisi econòmica a Lleida.

El primer cap de setmana d’estiu, que ha coincidit amb les festes de Sant Joan, ha registrat una ocupació turística alta, que se situa en una mitjana del 80%. La millor ocupació ha estat a les zones del Pirineu amb la celebració de la festa del foc del solstici d’estiu amb la baixada de falles i la crema dels haros a diferents municipis de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Pel que fa a l’estiu, el Patronat de Turisme es mostra optimista, amb una previsió d’incrementar al voltant del 7% el nombre de pernoctacions en els establiments d’allotjament situats a les zones turístiques de les comarques de Lleida, a més de les empreses de turisme actiu, la qual cosa també comportarà un major nombre de contractació d’activitats respecte a l’estiu del 2016, sempre que les condicions meteorològiques acompanyin. L’estiu passat l’ocupació turística a les comarques lleidatanes ja va suposar un augment d’un 11% en el nombre de visitants i de pernoctacions respecte a l’any anterior (2015), que al seu torn també va experimentar un increment d’un 5% respecte al nombre de pernoctacions del 2014. El Patronat preveu que si es compleixen aquestes previsions, les comarques de Lleida rebran durant les vacances d’estiu uns 615.000 turistes, que generaran al voltant d’1.780.000 pernoctacions entre els establiments de turisme reglat i no reglat, al marge de les segones residències, que no estan quantificades. Del total de visitants, uns 100.000 seran estrangers, els quals faran unes 300.000 pernoctacions en les diferents modalitats d’allotjament turístic. Amb aquests resultats, aquest estiu es podria situar en termes similars als resultats dels anys 2006 i 2007, considerats com els millors abans del període de la crisi econòmica, segons ha explicat el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre. Aquestes previsions estan determinades tant per les dades positives d’aquests dos darrers anys, per l’augment de la demanda que estan experimentant els diferents subsectors d’allotjament de les zones turístiques lleidatanes, com pel fet que des de primers d’any es manté una tendència a l’alça quant al nombre de visitants i de pernoctacions respecte al 2016. Segons les dades de l’INE de gener a abril el nombre de pernoctacions en els establiments d’hoteleria, turisme rural, apartaments turístics i càmpings s’ha incrementat un 6 % al conjunt de la demarcació, i el nombre de visitants ha augmentat un 10,50%.



Xifres d’ocupació alta a l’Alt Urgell i la Cerdanya

Per zones, la Val d’Aran, els dos Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya i la Noguera concentraran les xifres d’ocupació més altes. La resta de comarques i la mateixa ciutat de Lleida també tindran un bon comportament en l’ocupació turística per a aquest estiu, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Els turistes que visitaran les comarques de Lleida aquest estiu provindran en la seva gran majoria de Catalunya, un 60% del total, seguits dels visitants de la resta de l’Estat, que seran més del 20% (procedents majoritàriament de la Comunitat de Madrid, del País Valencià, Castella-la Manxa, el País Basc i Múrcia). Al voltant d’un 17% correspondrà al turisme internacional, de manera que gairebé 100.000 turistes estrangers visitaran aquest estiu a la demarcació de Lleida.

Per països de procedència, França és el primer mercat emissor amb un 42%, seguit del Benelux amb un 11 %, Alemanya amb un 8% i la resta, com ara la Gran Bretanya i Israel, amb percentatges inferiors.