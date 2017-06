Un nou mètode per suprimir els fitosanitaris a Escaldes

El manteniment i la cura de les zones verdes és gairebé un sinònim d’utilització de pesticides, herbicides o fertilitzants, un conjunt de productes químics que serveixen per obtenir una vegetació lliure de plagues i en un bon estat de vida, de manera ràpida i eficaç.

Però fer servir aquests additius provoca un impacte directe sobre els éssers humans i pels organismes vius que freqüenten l’espai. Aquests productes són ingerits a través de la respiració. «Tota la canalla que va al Prat del Roure i toca l’herba s’impregna de tots els productes químics que tirem a la gespa», va explicar el conseller de Medi Ambient, Didier Aleix. És per això que el Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa el projecte Fitosanitaris 0, que pretén eliminar tots els productes químics que tenen un impacte directe en el medi ambient i són substituïts per mètodes naturals. Aquests mètodes potser no són tan ràpids, però garanteixen reduir l’impacte ambiental.

La iniciativa està posada en marxa des de principis d’abril, i funciona en totes les zones verdes de la parròquia. Per tal d’eliminar la majoria de les males herbes sense utilitzar productes químics, els jardiners del comú han hagut de canviar els seus hàbits de feina, així com també les eines que han d’utilitzar. D’aquesta manera s’ha augmentat la regularitat del tall de gespa a les superfícies grans, per evitar que la mala herba pugui créixer amb força. En cas que la mala herba continuï sortint, s’estan utilitzant cremadors de gas o eines mecàniques que no deixen anar productes nocius.

Per a les zones verdes més properes al centre de la parròquia s’ha decidit instal·lar plantes amb un efecte tapissant perquè impedeixi el creixement de les espècies no desitjades. El timó vermell, el purí d’ortiga o la cua de cavall són alguns del complaents naturals que els jardiners ja estan utilitzant i que serveixen per substituir els fungicides i insecticides. «Hem eliminat quasi el 100% dels productes químics i ara el que ens falta és aplicar-ho als llocs restants, comprar alguns aparells i trobar la millor manera de funcionar amb aquest nou sistema», va destacar el conseller escaldenc. En aquest últim punt, Aleix va agrair la bona predisposició i voluntat dels jardiners comunals, ja que el nou mètode els ha obligat a fer una sèrie de formacions per conèixer les tècniques naturals i els genera «un volum de feina més elevat.» Pel que fa al cost econòmic, el conseller va assegurar que el nou procediment és menys costós respecte l’anterior, ja que no utilitzar productes químics i provoca una inversió de només 2.000 euros, que se centren sobretot en la compra del nou material. El comú va conèixer aquesta iniciativa arran de tres poblacions franceses que ja estan aplicant un projecte similar. Per comprovar la funcionalitat del mètode de primera mà, va decidir visitar-les. El primer poble és Lectoure, el segon Ordan Larroque, i el tercer és Castin,