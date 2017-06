Augmenta el desinterès dels joves per la situació política

Els joves del Principat cada cop mostren menys interès per la política, així ho corrobora la darrera enquesta realitzada pel Centre de Recerca d’Estudis Sociològics (CRES). I és que un cop més, els ciutadans d’entre 18 i 24 anys són els que menys es preocupen pels quefers polítics, en concret –segons es detalla en les últimes enquestes– el 75% dels joves andorrans i el 87% dels no andorrans tenen «poc o gens» interès per aquest àmbit, mentre que l’any passat el percentatge de desinteressats era del 64 i el 78%, respectivament.

Precisament, els joves també són els que menys voten, i és que només el 28% va depositar el seu vot a les urnes durant les eleccions passades.

Major interès / En contraposició, els que han augmentat el seu interès per la política –i els que més voten (un 86%)– són els majors de 55 anys, ja que el 54% dels andorrans i el 34% dels no andorrans d’aquesta franja d’edat asseguren tenir «molt o bastant interès», quan l’any 2016 els percentatges eren del 48 i el 28%.

Pel que fa a la resta de ciutadans (de 25 a 54 anys), el seu interès per la política es manté força estable, malgrat que en cap dels casos (andorrans i no andorrans) se supera el 50% en relació al percentatge d’enquestats que mostren «molt o bastant» interès.

Valoració de la política actual / Tot i ser els més desinteressats, els joves també són els que valoren de forma més positiva la política actual, i és que segons les enquestes, el 31% d’andorrans i el 25% de no andorrans opinen que aquesta és «bona o molt bona». Mentre que si s’observen la resta de ciutadans, els que atorguen una bona valoració a la situació política no sobrepassen el 19%.

Així mateix, els joves (en un 61%) són els que estan més satisfets amb el funcionament de la democràcia a Andorra, mentre que els altres grups d’edat estan majoritàriament «poc o gens satisfets».

Tot i això, els joves són els que estan més a favor què els residents de nacionalitat estrangera puguin votar a les eleccions generals, un fet que contraposa una mica la bona valoració que aquesta franja d’edat atorga a la democràcia, ja que actualment, només poden votar els andorrans, i per aconseguir la nacionalitat, els residents han d’haver estat vivint al país durant 20 anys.

Per contra, el 63% dels enquestats de més edat s’oposen a que els residents puguin votar.

Gestió del Govern / Els que millor valoren la gestió del Govern també són els més joves (amb una nota de 5,8 sobre 10) i els més grans (5,1), mentre que els altres grups d’edat el valoren amb una mitjana de 4,7 i 4,3. La valoració també és una mica superior entre els enquestats amb menor nivell d’estudis, els estudiants i els jubilats, però la relació no és estadísticament significativa.

D’altra banda, els joves de 18 a 24 anys i els enquestats de 25 a 39 anys són els que més diuen que són d’esquerra (un 22% i un 23%, respectivament), mentre que els enquestats de 40 a 54 anys i de 55 anys o més diuen en major proporció que són de centre (un 24% i un 21%, respectivament).

Confiança en les institucions / Quant a la confiança que tenen les persones de nacionalitat andorrana amb el Govern, l’enquesta mostra que és una mica superior entre els joves de 18 a 24 anys (5,9 sobre 10) i els majors de 55 anys (5,7). Igualment, els enquestats andorrans que més puntuen la confiança amb el Tribunal Constitucional són els més joves i els majors de 55 anys, atorgant-li una nota de 6,4.