Revetlla de cistelles al 3x3

La plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany es va transformar durant la revetlla de Sant Joan en un macroescenari de l’Europea Qualifier de 3x3 que aquest any ha superat les expectatives en la segona edició que viu el Principat. La pista, provinent de Catar, millorava en tot a la de l’any passat i també tenia més capacitat, cosa que va acabar sent clau, perquè les graderies no van deixar ni un seient lliure dels 450 que té.



La festa també es va estendre a l’Illa Carlemany, on es va disputar el Dunk Contest o concurs d’esmaixades que va posar la cirereta del pastís a un espectacle que, gràcies al patrocini de Vall Banc Banc, el Comú d’Escaldes i Andorra Turisme, s’ha pogut viure de nou i que sembla que tindrà continuïtat el 2018: «Esperem anar a més en la propera edició. Estem molt contents des del comú d’haver cregut en aquest esport», ha assegurar la cònsol de la parròquia escaldenca, Trini Marín.



La competició també va estar a l’altura de les circumstàncies. 19 seleccions lluitant a capa i espasa per arribar el més lluny possible i dos representants tricolors que ho van donar tot en una competició d’un altíssim nivell perquè no va faltar ni una potència del Vell Continent.

Triomf contra Irlanda / En la categoria masculina, Andorra va tenir una actuació per emmarcar amb Oriol i Jordi Fernàndez, Sergi Marín i Dani Mofreita. Com era d’esperar, el combinat tricolor va caure a la lligueta davant la favorita Ucraïna (21-14) però també va saber donar la sorpresa i imposar-se en un duel de màxima emoció contra Irlanda (21-20), que acabaria la penúltima dels 12 participants.



Aquest triomf va permetre la selecció continuar endavant en la competició, però el rival als quarts de final, Espanya, ja va ser impossible. Amb Sergio de la Fuente, Christian Díaz, Pepe Ortega i José Rojas davant, la tricolor es va buidar al màxim i va obtenir un digníssim 21-9 en contra.



Quedava la lluita per la cinquena posició contra la República Txeca, un altre rival que està massa lluny en nivell i amb el qual també es va aconseguir un honrós 11-22 en contra. Amb 13,8 punts Andorra va poder aconseguir la setena posició, acabant per davant de rivals com ara Alemanya, Polònia,Israel, Irlanda i Geòrgia.



Espanya, que l’estiu passat va acabar segona, aquesta vegada va ser tercera per davant de Rússia i de Letònia, que va proclamar-se campiona. Eslovènia, que es presentava com la defensora del títol a Andorra, va haver de conformar-se amb la sisena posició.

Les noies, eliminades a la lligueta / Pel que fa a la categoria femenina, finalment van representar la tricolor Cristina Andrés, la recent campiona del món al concurs d’habilitats Clàudia Brunet, Nàdia Mun i Alba Pla. Els pronòstics es van complir i el representant femení de la Federació Andorrana de Bàsquet va haver de conformar-se amb la darrera posició de les nou seleccions participants.



La competició va iniciar-se amb una lligueta inicial, dividida en dos grups de competició: l’A, amb cinc equips entre els quals hi havia Andorra i el B, al qual els quatre equips participants tenien la presència garantida als quarts de final.



Andorra va cedir davant Hongria per 5-21, davant Estònia per 7-21, davant Turquia per 7-13 i davant Alemanya per un ajustadíssim 11-12, per tant es va quedar amb la darrera posició i sense l’opció de jugar més partits. El podi, per cert, el van formar de nou Letònia, Rússia i Espanya.