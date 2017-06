Navarro marxa del MoraBanc i Stevic renova per una temporada

La revetlla de Sant Joan no ha aturat el ritme de treball del MoraBanc Andorra en la confecció de la temporada 2017-2018. De fet, ja es coneix la primera baixa, per cert força dolorosa per als romàntics. David Navarro marxa.



El d’Esparreguera, que ha deixat empremta en les quatre temporades que ha militat al conjunt tricolor, ha decidit continuar la seva carrera professional en un altre destí i des del club han respectat la seva decisió i a través d’un comunicat li han desitjat «el millor en aquesta nova etapa». «Navarro ha estat un professional exemplar, un excel·lent representant dels valors que el club transmet a la comunitat i el Bc MoraBanc Andorra sempre serà casa seva», afirma el club el que ha estat el capità aquesta temporada i que fins i tot ha arribat a debutar amb la samarreta de la selecció als Jocs dels Petits Estats de San Marino no fa ni un mes.



Navarro se’n va després d’una primera campanya (2013-2014) a la qual va ser campió de la Copa Príncep i de la LEB Or, que va valer l’ascens. A l’ACB, amb la samarreta del MoraBanc, el 15 tricolor ha jugat cent partits exactes amb una mitjana de 7,2 punts per partit i 8,1 de valoració.



El jugador, de 34 anys i amb més de 150 partits a l’elit del bàsquet espanyol, podria convertir-se en un rival del club tricolor, ja que se’l vincula a l’Obradoiro.

Per contra, un altre jugador exemplar que només ha necessitat una temporada per demostrar el seu enorme compromís amb el club, es queda. Es tracta d’Oliver Stevic, un jugador també com pocs, ja que sempre té uns bons números en pista (9,3 punts, 4,3 rebots i 10,6 en valoració), molt regular i al vestidor és una peça clau, d’aquells amb una dilatada experiència que sempre fan equip, un líder silenciós amb un comportament exemplar.



De cara al pròxim curs, Stevic no només serà necessari per ser un pes pesant i pels seus bons números, sinó també perquè és un dels jugadors del vestidor que més experiència tenen en competició europea de clubs. El pivot serbi ha jugat a Europa amb l’Slask Wroclaw polonés, l’Estrella Roja serbi, l’Oldenburg alemany, el Bilbao, l’Stelmet Zielona Gora polonés i el Gaziantep turc . Aquest recorregut l’ha fet disputar Eurolliga, ULEB Cup o Eurochallenge però el que més ha jugat és Eurocup, precisament la competició que disputarà el MoraBanc Andorra la temporada vinent.

El d’Esparreguera s’acomiada de l’afició per carta

33 «Andorra sempre serà un lloc especial», resa el final d’una carta que Navarro va dedicar a l’afició per acomiadar-se, en no poder fer-ho en persona. Volia agrair haver viscut una de les millors èpoques de la seva carrera i ho va fer així: «Vaig arribar al club sense fills i amb l’equip jugant a la Leb or, i marxo amb dos fills preciosos i sent un dels capitans d’una temporada històrica (...). Sempre he intentat fer el millor possible dins i fora de la pista i nomes puc estar agraït per tot (...). Per això vull donar les gràcies a Aixàs, Solana i Peñarroya per fitxar-me, a la resta de treballadors del club, a tots els jugadors i especialment a l’afició i gent d’Andorra que m’han fet sentir molt estimat».