El 60% ha patit alguna discriminació

El Ministeri d’Afers Socials va realitzar una enquesta per elaborar les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat i avaluar en quina situació es troba el Principat pel que fa a desigualtats i injustícies socials.



L’enquesta es va realitzar a 266 ciutadans, i un dels resultats que es va obtenir és que el 60% dels preguntats ha patit algun tipus de discriminació «per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social», així com que un 80% coneix alguna persona en aquesta situació.



Tanmateix, el 60% considera que Andorra no té una normativa prou eficaç per «eradicar» cada tipus de discriminació que hi ha. En aquest sentit, el 72% dels enquestats té coneixement de l’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat i creu que és una eina necessària per abordar les desigualtats que hi ha.



Altres resultats / A través de l’enquesta, també es deriva que el 44% dels preguntats considera que en els darrers anys la violència de gènere ha crescut, tot i que el 63% no coneix cap dona que utilitzi els serveis d’atenció i el 73% creu que si milloressin les condicions d’igualtat entre homes i dones es reduiria la violència masclista. A més, el 70,8% vol que hi hagi programes per a homes per promoure la igualtat d’oportunitats en les relacions de parella. Tanmateix, el 78,4% assegura que les empreses no tenen la voluntat d’incorporar persones amb discapacitat entre el seu personal.



Un altra discriminació que sembla estar en augment és l’assetjament, i és que el 66,6% dels enquestats matisa que aquest ha «augmentat» entre els infants i joves del país. A més, el 42,2 % considera que hi ha moltes situacions de desigualtat o de discriminació a Andorra per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere, i un 50,6% coneix alguna persona que ha patit aquest tipus de discriminació.



Finalment, l’enquesta mostra que el 71% de les persones consultades ha utilitzat serveis o participat en programes vinculats amb la igualtat d’oportunitats, així com que el 36,8% manifesta que Andorra té serveis suficients de socialització i integració de la gent gran, contra un 34% que creu que no, i un 29,8% que ho desconeix.