França domina els títols de master-30 al Mundial Master

Dubtes i, sobretot, molta emoció en els darrers minuts de la cursa de descens amb què dissabte es va posar punt i final als Mundials Màsters UCI 2017 de la Massana, després de dos dies d’entrenaments. Finalment, per únicament 18 dècimes, el francès Olivier Nicole es va imposar al britànic Brett Wheeler i es va enfundar el mallot arc iris que el proclama campió del món de la categoria master-30.



El rider francès no tenia clar si atacar o prevenir una caiguda, tenint en compte que el seu gran rival en la lluita pel triomf havia guanyat les classificatòries i afrontava el descens després d’ell. «No és fàcil mantenir-te concentrat en aquestes condicions», va admetre. Però va fer un temps de 4:54.68, el millor que s’havia vist en tota la setmana. Wheeler també va ser capaç de rebaixar el temps respecte dels entrenaments, però amb un 4:54.86 insuficient per guanyar l’or. La resta de participants van evidenciar estar un escalafó per sota d’aquests dos. Ho demostra la marca aconseguida per Romain Goulesque, de 5 minuts exactes. Més de cinc segons respecte dels favorits, que són un món en auquest esport, però que tot i així li va valer per pujar al tercer calaix del podi.



Michal Sliwa ha preferit no donar lloc a sorpreses i va perllogar el domini que havia exhibit als entrenaments en master-35. El polonès va admetre haver d’enfrontar-se a un circuit «de dificultat», però com Nicole i Wheeler, va ser capaç de baixar dels 5 minuts –4.58– i endur-se l’or per davant de l’italià Fabrizio Dragoni i el brasiler Markolf Erasmus.



Per últim, i pel que fa a les categories que es comprenen entre els 40 i els 59 anys, cal destacar els noms de l’alemany Guido Tschugg, l’espanyol Ramon Figueras, els suïssos Marcel Waldmann i Benoît Fellay. Provinent de Gran Bretanya i després de participar en nombrosos campionats, John Walker tanca la llista de campions.



En la categoria femenina, el millor temps en la modalitat del descens s’ha d’atribuir a Severine Cigana, de la categoria master-30 i que ja sonava com a favorita abans de la cursa va enllestir la seva baixada en 6:32.31. Amb sis segons més, la suïssa Alice Kühne va fer-se amb la segona posició d’un podi que va tancar la italiana Federica Amelio.



Dues corredores britàniques van copsar el primer i segon lloc en master-35, seguides per l’espanyola Ruth Castro. La també espanyola Elisabeth Ruiz va encapçalar la cursa de master-40 amb un temps de 8:15.27. i pel que fa a master-50 i master -55. les campiones del món van ser Shona McKinnion i Marilyne Bisson, respectivament.



Punt i final a Vallnord-Pal als Mundials Master, però no a les competicions de BTT, que aquesta setmana continuen amb la Copa del Món.