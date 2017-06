Notícia Una furgoneta bolca a la Massana L'accident ha provocat que es talli un carril de baixada i un altre de pujada La furgoneta en el moment de l'accident Autor/a: El Periòdic

Una furgoneta ha bolcat avui a les 12.40 hores per causes que es desconeixen a la Massana. En concret, l'accident ha tingut lloc en el revolt de la Serra de l'Honor, segons han informat els agents de circulació d'aquesta parròquia.



Des del Servei de Mobilitat han indicat que el vehicle baixava i ha sortit de la via. Això ha provocat que s'hagi de tallar un carril en sentit baixada i un altre en senti pujada. Malgrat això i que es va produir en hora punta, no s'han registrat retencions importants. Els dos carrils s'han tornat a obrir a les 14.50 hores.



No obstant l'espectacularitat de l'accident, només ha deixat un ferit lleu amb una fuetada cervical, que és un dels ocupants del vehicle, un resident de 55 anys.