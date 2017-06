Andorra Telecom dona feina als reclusos

Andorra Telecom va signar ahir un conveni marc de col·laboració amb el Centre Penitenciari per afavorir la inclusió social i laboral dels reclusos. I és que a través de l’acord, els interns del centre podran realitzar treballs retribuïts per encàrrec de l’operadora de telecomunicacions. Segons va detallar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, dits treballs seran de caire «manual; com l’embalatge o el triatge de diferents productes electrònics».



A més, Andorra Telecom posarà a disposició del Centre Penitenciari 45 teletargetes de cinc euros cadascuna perquè els reclusos les puguin utilitzar a les cabines telefòniques del centre. L’atorgament de la tarja anirà a càrrec de la treballadora social que col·labora amb la institució seguint criteris socials i de necessitat.



Aquestes accions, sobretot la primera, s’emmarquen en la voluntat de facilitar la reinserció social i laboral dels interns, i és que segons va especificar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, quan un reclús compleix la seva condemna i surt de la presó, «nosaltres [el ministeri] fem tot el possible perquè aquesta persona s’introdueixi de nou en la societat». El ministre també es va referir a les ajudes socials i de necessitats bàsiques que en aquests casos se solen donar.



D’altra banda, el director del Centre Penitenciari, Francesc Tarroch,va afirmar que iniciatives com aquestes són molt positives per al centre, ja que és essencial per a la reeducació i la futura inserció laboral i social dels interns, perquè els proporciona uns hàbits que els són molt útils en un futur.

A més, Tarroch va destacar que el projecte de treball remunerat –que ja es va iniciar fa uns mesos– ha tingut «molt bona acollida», i és que fins a la data ja s’han pogut beneficiar de la iniciativa 12 reclusos. Segons va detallar Espot, però, el projecte (per ara) només el podran realitzar els interns masculins, «ja que el sector femení ja compta amb altres acords i convenis d’aquest caire, i la banda que ens quedava més descuidada en aquest sentit era la dels homes».



Actualment, el Centre Penitenciari acull 48 interins, d’aquests, una trentena són masculins.