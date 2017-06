Naudi demana per les actuacions d’intrusisme

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va presentar ahir una bateria de preguntes al Govern en relació a les actuacions dutes a terme per la comissió interministerial de lluita contra l’intrusisme.



En aquest sentit, SDP manifesta la seva «inquietud» davant del creixement d’aquesta pràctica, al que fa unes setmanes ja es va referir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp.



El grup parlamentari assegura que l’intrusisme és una acció de «competència deslleial que perjudica els empresaris i professionals d’Andorra i que també té conseqüències negatives per a les arques públiques». Per aquest motiu, Naudi demana a l’Executiu quantes denúncies s’han rebut per cada sector empresarial durant els anys 2015 i 2016 i quantes i quines han estat les sancions imposades pel que fa a l’intrusisme.

Estacions d’esquí / D’altra banda, Naudi també pregunta quines actuacions s’han fet durant la temporada 2016/2017 a les estacions d’esquí en relació als acompanyants i monitors que actuen pel compte d’operadors estrangers, a més de quins procediments sancionadors s’han obert per impagament de cotitzacions a la CASS i per absència de regularització de les declaracions impositives corresponents.