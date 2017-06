Un espai natural amb 500 metres de caiguda vertical i camins excavats a la roca

L’espai natural del Congost de Mont-rebei (declarat Refugi de Fauna Salvatge) es troba al Pallars Jussà - La Noguera i té una extensió d’unes 600 hectàrees. La zona compta amb un camí de ferradura parcialment excavat a la roca que permet gaudir d’un paisatge idíl·lic format per aigües turquesa i un mantell frondós de vegetació. Les parets del congost arriben a assolir més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on l’amplada mínima és de 20 metres, aquest és sens dubte, un dels trets que més atrau els amants del senderisme, ja que hi ha trams on no hi ha cap tipus de barrera i la sensació d’estar caminant al costat d’un abisme es fa veritablement palesa.

L’espai dona l’oportunitat de realitzar nombroses rutes i de practicar diverses activitats de lleure, com canoa o caiac.