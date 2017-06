ERC reclama més inversions de l’Estat espanyol al Pirineu

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha iniciat la campanya Fins a l’últim minut, fins a l’últim cèntim amb l’objectiu que el Partit Popular admeti la cinquantena d’esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat que el seu grup ha presentat a través de la senadora pirinenca Anna Azamar. La iniciativa, que compta amb el suport municipal del territori, denuncia les mancances territorials actuals i vol mostrar de forma visual alguns dels llocs que requereixen actuacions urgents per part del Govern estatal.



La campanya recorre les diferents comarques del Pirineu i la Val d’Aran i n’anuncia l’import total que s’hi reclama. Les actuacions sol·licitades fan referència a l’àmbit de les infraestructures, el medi ambient, la cultura, els serveis socials i els equipaments, i s’hi contemplen obres com la millora de l’N-260 (Eix pirinenc), amb actuacions com les variants de Gerri de la Sal, la Pobla de Segur o Senterada, el pas soterrat per a vianants a Castellciutat o el túnel del Port del Cantó.



Altres intervencions són de condicionament, neteja, conservació i manteniment de les lleres dels rius que formen part de la conca hidrogràfica de l’Ebre, i la redacció del projecte i execució de l’ampliació i millora de la carretera N-154 entre Puigcerdà i Llívia.



També es recullen millores d’adequació de camins rurals i naturals, la rehabilitació d’elements culturals, com els refugis de la guerra civil del Pla de Sant Tirs, la muralla romana d’Isona, el castell de València d’Àneu o diferents esglésies.