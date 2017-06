Una furgoneta bolca en el revolt de la Serra de l’Honor

Una furgoneta va bolcar ahir al revolt de la Serra de l’Honor a la Massana, segons van informar els agents de circulació, que van rebre l’alerta a les 12.40 hores. En concret, l’accident va tenir lloc al punt quilomètric 4.850 de la Carretera General 3, on una furgoneta Fiat Ducato, amb matrícula andorrana, va sortir de la via i va xocar contra la mitjana de ciment que separa els carrils de pujada i de baixada. Una de les causes del sinistre podria ser la pluja, ja que el paviment estava moll.



Arran del xoc va resultar ferit un home, un resident de 55 anys que era un dels tres ocupants del vehicle. Des de l’hospital van assenyalar que el ferit va patir una fuetejada cervical.



D’altra banda, l’incident va provocar que s’hagués de tallar un carril de baixada i un altre de pujada des de les 12.50 hores fins a les 14.50. Tot i així, des del servei de Mobilitat van assenyalar que no es van registrar retencions destacables, malgrat ser hora punta.

Atropellament a Andorra la Vella / Aquest no és l’únic accident que va tenir lloc ahir, segons van informar fonts policials. Aquest cos va rebre un altre avís a dos quarts de nou del matí que un turisme havia atropellat a una mare, de 31 anys, i la seva filla de sis anys al centre d’Andorra la Vella, en l’encreuament entre el carrer Sardana i Bonaventura Riberaygua. La nena va patir una contusió a la cama, mentre que la mare una fractura cervical. Les dues van ser donades d’alta ahir mateix.

Balanç de detencions / En un altre context, la Policia va efectuar sis detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol, segons el balanç setmanal. L’operació més destacada es la d’un resident de 48 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 2,37 grams de litres (g/l) amb alcohol en sang. L’home, primer, va patir primer un accident sol amb la seva motocicleta a la rotonda dels Dos Valires a Encamp a les 18.35 hores, que va acabar amb danys materials. Posteriorment, quan van arribar els agents va donar positiu en el control d’alcoholèmia. A més, un cop el van portar al despatx central per comunicar-li els motius de la seva detenció, va començar a etzibar amenaces i injuries als agents. Per tot això, ara s’enfronta com a presumpte autor dels delictes de contra la llibertat, contra l’honor i contra la funció publica.



Els agents també van arrestar un jove resident de 22 anys per un delicte contra la salut pública, ja que li van trobar 0,6 grams d’èxtasi. La detenció es va efectuar a les 12 de la nit de dimecres a Andorra la Vella.