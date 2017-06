Notícia L’INAF vol impulsar un procés de denúncia d’irregularitats L’organisme pretén que l’acció sigui equivalent als estàndards internacionals L’entrada de l’edifici de l’Insitut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Autor/a: TONY LARA

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) vol impulsar un procediment de denúncia d’irregularitats equivalent als estàndards internacionals. La mesura s’emmarca en la necessitat de reforçar la confiança en el sistema financer i va ser presentada pel director de l’organisme, Ramon López, el passat dimecres davant la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, també coneguda com a comissió BPA. En la mateixa línia, l’INAF pretén que la indústria del sector dugui a terme una publicació d’informació i solvència, així com una altra d’informació rellevant en la quan hi apareguin, entre d’altres, polítiques de remuneració.



Vista l’aproximació del país amb la Unió Europea, el responsable de l’organisme va insistir en què cal «un model de supervisió equivalent al dels nostres homòlegs, una regulació harmonitzada a l’entorn UE, així com la transparència de les entitats i de l’INAF».



Nou departament de negoci / L’estratègia de l’organisme supervisor també passa per augmentar la competitivitat de la plaça financera del país. Per assolir aquest objectiu, tal com van indicar en la presentació a la comissió legislativa, s’ha creat un nou departament de negoci per «dinamitzar el sector» per tal de «trobar l’equilibri entre regulació i negoci».



Dins d’aquest departament s’hauran de dur a terme col·laboracions amb l’administració i els diferents agents econòmics. Entre el contingut del nou espai s’hi emmarquen iniciatives per potenciar la marca Andorra, dur a terme sinergies amb d’altres institucions per facilitar l’atracció de talent i nou negoci a la plaça financera andorrana, fer assessoraments regulatoris en àrees i matèries que permetin a la indústria l’accés a d’altres mercats o desenvolupar nous productes o serveis. S’inclou també la creació de marcs regulatoris per promoure el desenvolupament de noves iniciatives i generar talent amb la Universitat d’Andorra.



Un altre dels reptes als quals s’enfronta l’INAF és la supervisió del sector assegurador. Aquest i d’altres, requeriran d’una organització interna adequada i del creixement de l’organisme pel que fa a recursos humans.