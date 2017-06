FEDA millora la xarxa d’Andorra la Vella

L’empresa Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) inicia unes tasques per millorar la xarxa elèctrica de la zona, segons van informar fonts de la companyia ahir. En concret, van indicar les fonts, els conductes estan vells i, per aquest motiu, s’estan canviant.



La zona en la qual estan treballant és al final del carrer Prat de la Creu, just davant d’on es troba una de les entrades del Parc Central i prop del pàrquing on tindrà lloc l’espectacle del Cirque de Soleil. En aquesta zona els operaris han instal·lat una lona que separa la via del lloc en el qual treballen els professionals.



Tot i que no afecta la circulació, sí que s’ha tancat un carril de baixada del Carrer Prat de la Creu.

Des de FEDA van explicar que, en un principi, les obres havien de començar la setmana passada, però finalment es van iniciar ahir. Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de dues setmanes.



Des del comú van assenyalar que aquest tram de la via estarà llest abans que comenci el Cirque du Soleil, ja que no es vol que perjudiqui el trànsit durant la celebració de l’espectacle. Un cop es finalitzi amb aquesta àrea les obres continuaran pel carrer del Prat de la Creu fins arribar a la plaça de la Rotonda.