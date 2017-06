Rosario, Orquesta Mondragón i Ovella Xao, estrelles a Sant Julià

Rosario Flores o l’Orquesta Mondragón són algunes de les actuacions que tindran lloc a la Festa Major de Sant Julià de Lòria. L’esdeveniment se celebra sempre el darrer diumenge del mes de juliol. La festa comença el divendres anterior i finalitza el dimarts següent: la d’enguany tindrà lloc del 28 de juliol a l’1 d’agost.



Celebrant els 40 anys de bagatge, Javier Gurruchaga i l’Orquesta Mondragón presentaran l’espectacle Anda Suelto Satanás, un concert amb tots els seus èxits.



En aquest concert es podrà escoltar un nou single referint-se al president dels Estats Units, Que viene Trump, un rock&roll que segurament no deixarà ningú indiferent. L’altra concert estrella serà el de Rosario Flores, que se celebrarà el dimarts de tancament de festa, i presentarà el seu darrer disc, Gloria a ti. «Intentem portar artistes que reuneixin famílies i en el cas de la Rosario ho aconseguim», va indicar la cap de Cultura del comú, Laura Rogé. Un altre dels plats forts és el concert de Ramon Mirabet amb l’ONCA que agruparà 23 músics sobre l’escenari «aconseguint una barreja espectacular», va assegurar Rogé. La unió pretén demostrar que la música clàssica no està renyida amb el jazz, el blues i el pop.



El grup que posarà el punt final als dies festius serà la banda de versions The Soultans, que substitueix La Salseta del Poble Sec després de 32 anys sent la protagonista de l’últim concert de les festes. «Hem intentat que el tancament de la festa major sigui de gran qualitat com fins ara», va explicar Rogé. La banda oferirà èxits dels anys 80 i 90 de bandes internacionals i pop-rock català. Les altres actuacions al llarg de les festes seran la banda del Coche Rojo i Hotel Cochambre.



Les tradicions són un dels eixos centrals de la Festa Major de Sant Julià, que se concentren sobretot el dilluns, amb activitats populars com la Passa, el Ball Cerdà i el Ball de la Marratxa. Enguany, després del Ball de la Marratxa, durant la ballada de sardanes la Cobla Vents de Riella interpretarà la sardana Dansaires andorrans com a homenatge al director lauredià de la Coral Rocafort des de fa més de 50 anys, Daniel Areny.



Segons el conseller de Cultura aquesta edició de la Festa Major de Sant Julià s’ha organitzat amb un pressupost de 128.000 euros, una xifra similar a la dels anys anteriors.Roig va recalcar que la festa major i la Fira Medieval són les activitats que més riquesa donen a la parròquia: «Per cada euro que invertim en recuperem entre cinc o sis», va assegurar. També va concloure a la presentació de la Festa Major que «l’objectiu és acostar l’art i la cultura a la gent, per això els concerts són gratuïts».



La programació de la Festa Major es caracteritza per la diversitat d’activitats dirigides a totes les edats. Pels infants hi haurà espectacles d’animació, màgia, activitats lúdiques o campionats esportius.



Els joves podran gaudir d’una discomòbil, campionats o concerts, i pels adults es realitzaran havaneres, balls, o animacions de carrer.



El dilluns de Festa Major serà el dia més tradicional, on tindran cabuda totes aquelles activitats populars que pertanyen al folklore lauredià com La Passa, el Ball Cerdà i el Ball de La Marratxa.



Aquest any la principal novetat és un tobogan d’aigua urbà que s’instal·larà al carrer de Lòria amb una allargada de fins a 100 metres. Aquesta activitat anirà dirigida als més petits, però hi podrà participar tothom. Els qui ho vulguin es podran llançar de manera gratuïta pel tobogan el dissabte i el diumenge de les 17 a les 20 hores. Segons el conseller de Cultura aquesta proposta va en la línia de l’objectiu de la programació de les festes: «Oferir activitats variades per a totes les edats».