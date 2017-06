Arriba la festa major del Pas de la Casa amb activitats per a tothom

El poble del Pas de la Casa donarà aquest dijous vinent el tret de sortida a la Festa Major, que s’allargarà fins el diumenge.



Per començar, durant tot el dia s’instal·laran inflables pels carrers del poble. A mig matí hi haurà una batucada a càrrec de Bloco Alagbe, i, a continuació, a l’església de Sant Pere es farà la tradicional missa. Al migdia els participants de la festa podran gaudir d’una botifarrada i hamburguesada popular a la plaça de l’Església i, per fer baixar el dinar, tot just després serà el torn del ball popular amb l’espectacle Hollywood. Per als més petits hi haurà animació infantil. Per cloure el dia, s’oferirà berenar per a tothom i un concurs de petanca. Divendres les activitats continuaran amb una batucada al matí i animació infantil a la tarda. Al vespre, s’oferirà un espectacle de l’infern a càrrec de La Locomotora i, a continuació, es podrà observar un castell de focs per acabar la jornada amb el ball de nit. El gruix d’activitats arribarà dissabte amb el tradicional concurs de pesca a primera hora del matí, una costellada al llac de les Abelletes i a la tarda es prepararà un berenar, animació infantil, sopar de dones, ball de nit amb Tropikana, així com una classe magistral de ball. Per acabar, a partir de la una de la matinada, se celebrarà un ball de nit amb Fugados de Alcatraz. L’últim dia serà diumenge i es posarà un punt final a la Festa Major, amb la festa de l’escuma Holly Party.