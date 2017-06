Cultura i esport a Ordino

L’estripagecs és un «element cultural, simbòlic i històric» de la parròquia d’Ordino, tal com va explicar ahir la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Vanessa Fenés.



L’estripagecs és un barrot metàl·lic, amb punxes irregulars cap als laterals, que es col·locava a les finestres de les bordes i cases de la zona del Pirineu i Andorra.



Les seves estructures de ferro amb punxes servien per estripar el gec, és a dir, la jaqueta dels lladres.



El parc natural de la Vall de Sorteny compta amb un homenatge a aquest element amb el conjunt escultòric de Pere Moles de reproduccions fidedignes d’estripagecs de la parròquia.



Moles, amb més de vint anys d’experiència com a director d’art i dissenyador, forma equip amb Tito Farré, on fusionant idoneïtat i joventut aconsegueixen resultats creatius molt satisfactoris.



L’escultura Estripagencs està situada a la Vall de Sorteny des del 24 de setembre amb motiu de la celebració de la primera Biennal Andorra Land Art. L’autor de l’obra va reconèixer sentir-se molt emocionat davant la primera obra monumental que realitzava. L’obra és una rèplica exacte d’un estripagecs d’Ordino, les barres punxentes que es col·locaven antigament a les finestres de les cases i servien per impedir el pas als lladres.



El conjunt escultòric està format per la reproducció dels cinc barrots de vuit metres d’alçada cadascun, i es troba a la pista d’accés al cap dels Graus. Des d’aquesta setmana els estripagecs també es convertiran en elements icònics de sis dels cims més emblemàtics de la parròquia: el Casamanya, l’Estanyó, Font Blanca, la Serrera, Tristaina i el Cataperdís. Les reproduccions dels cims són de mida més petita que les de Sorteny amb 1,40 metres d’alçada, també de Moles, i contenen el nom del pic i l’alçada. Aquesta és una manera de «donar a conèixer la part natural de la parròquia i també de la seva història», va exposar el conseller de Turisme i Esports del comú, Jordi Serracanta, a la vegada que es fa esport. A més, i per animar tant a la gent del país com als turistes a pujar els cims, es garanteix un premi per als qui en coronin almenys cinc. Aquells que pengin a les xarxes socials cinc fotografies amb l’etiqueta #ordinoestripagecs, rebran com a obsequi uns braçalets commemoratius de la iniciativa.



El projecte se’l ha anomenat Estripagecs al vent i s’instal·larà aquest estiu. El concurs durarà fins que acabin les existències dels braçalets. Les escultures però, es quedaran de manera permanent. Així doncs, l’Andorra Land Art no és només un certamen que permet veure durant un mes obres artístiques emmarcades en la natura o en el patrimoni arquitectònic, sinó que dona l’oportunitat perquè determinades escultures quedin en propietat dels comuns i per tant, esdevinguin obres permanents. Com ha estat el cas de l’obra totemista Estripagecs.