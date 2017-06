Creix un 0,6% la producció de tabac i se situa a nivells del 2000

La producció de cultiu de tabac va créixer un 0,6% el 2016 respecte al mateix període d’un any abans, segons dades que va publicar ahir el Departament d’Estadística. En concret, l’any passat la producció o el nombre de tabac venut es va situar en els 244.084 quilograms, mentre que el 2015 va tancar amb 242.637. Aquest increment va situar la producció del 2016 a nivells semblants a les de l’any 2.000.



El president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), Xavier Coma, va assenyalar que aquesta xifra demostra que el cultiu de tabac està estable. «La producció és semblant a la d’altres anys», va matisar Coma.

Sant Julià, on més es produeix / Sant Julià de Lòria segueix sent la parròquia on més es produeix aquest cultiu. De fet, aquí es va crear un total de 80.075 quilograms de tabac, cosa que representa el 33% de la producció total. A continuació, li segueix la Massana que representa el 19% del global, seguit d’Ordino on la producció va suposar el 13% del conjunt. Encamp i Andorra la Vella van coincidir en el fet que es va elaborar el 12% del total del cultiu. Al final del rànquing es van situar Canillo amb una producció del 6% i Escaldes-Engordany del 4%.



Aquestes xifres són similars a l’exercici del 2015, quan Sant Julià de Lòria també va liderar la fabricació. Un any abans, però, la producció del territori lauredià es va situar en 80.389 quilograms. Aquesta dada denota que hi va haver un lleuger descens del cultiu del tabac en aquesta parròquia del 0,4% en el 2016, en comparació a l’exercici anterior. Sant Julià de Lòria, però, no és l’única regió que va experimentar un descens. L’elaboració de tabac també es va reduir un 0,1% a Ordino i un altre 0,1% a la Massana.



En l’altra costat de la balança se situa Canillo, on la seva producció va experimentar un increment del 12,8%. En aquest context, el 2015 es van fabricar 14.127 quilograms d’aquest cultiu, mentre que un any després la producció va arribar fins a prop dels 16.000 quilograms.

Coma li va treure ferro a la situació i va remarcar que la producció és semblant a altres exercicis. En aquest sentit, va argumentar que la disminució de la producció a Sant Julià de Lòria està relacionada amb les pedregades que van tenir lloc a l’estiu passat. «És més o menys estable i són xifres similars a altres anys», va puntualitzar Coma.



De fet, segons la memòria anual de l’APRA, les tres parròquies que van veure reduïda la seva producció el 2016 són les que es van veure més perjudicades per les precipitacions de juny, juliol i agost de l’any passat. En detall, les pedregades van perjudicar un total de 746.110 de cultius, una xifra que representa un 14% del global de les parcel·les destinades a aquesta planta. La majoria d’aquestes plantes, però, es van poder comercialitzar perquè el dany no va ser irreversible. Segons les dades de l’APRA, només un 4% de la producció va entrar en la categoria quatre, que vol dir que estan tan malmeses que no es poden aprofitar per a la seva venda. En el cas de Sant Julià de Lòria va ser la parròquia més afectada, on es van malmetre unes 453.000 plantes, de les quals 61.000 van entrar en la categoria del grup quatre. En segon lloc, la parròquia més perjudicada va ser Ordino on es van malmetre més de 165.400 plantes i, d’aquestes, unes 44.150 van patir un dany irreversible. A la Massana les plantes es van perjudicar més de 119.000 plantes, de les quals 1.738 no es van poder vendre pel seu estat.