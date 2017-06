Notícia Tancat aquest estiu l’accés a les basses de Turriella El propietari de la finca hi ha prohibit el pas per dedicar el terreny a la pastura Accés a les basses naturals de Coll de Nargó des de l’L-511. Autor/a: MANUÉ MONTERO

L’accés principal a les basses naturals de Turriella, a Coll de Nargó, està tancat aquest estiu, segons se n’ha fet ressò el grup No ets de la Seu’. El propietari del camí el vol destinar enguany a pastura d’animals, per la qual cosa ha barrat l’entrada des de la carretera L-511 i hi ha instal·lat senyals que adverteixen de la prohibició d’accedir-hi. Aquestes piscines naturals són un lloc al qual acudeixen a l’estiu força veïns de la comarca i d’altres visitants per refrescar-se i gaudir de l’entorn natural. Consultats pel diari Segre, des de l’ajuntament nargoní han explicat que han parlat amb l’amo per conèixer els motius del tancament i els ha explicat que vol destinar el terreny per a finalitats ramaderes, cosa que veu incompatible amb el pas constant de vehicles o persones. El consistori, alhora, ha recordat que no té gaire marge per intercedir-hi ja que és una propietat privada i, per tant, l’amo té tot el dret a fer-ne l’ús que cregui convenient si s’adiu a la llei. Des del consistori reconeixen que hi ha d’altres accessos a les basses, però adverteixen que en general són més complicats i perillosos.