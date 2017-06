Notícia L’alcalde de Les demana el retorn de l’os Goiat a Eslovènia Medan diu que l’animal és «agressiu»’ i que un dia «farà mal a algú» L’alliberament de l’os quan va ser portat d’Eslovènia. Autor/a: EL PERIÒDIC

Els darrers atacs de l’ós Goiat a animals a la Val d’Aran han portat a l’alcalde de Les, Emili Medan, a demanar que es retorni a Eslovènia, lloc d’on es va portar al juny del 2017. Medan diu que es tracta d’un animal «agressiu i perillós» i que un dia «farà mal a algú». L’alcalde de Les explica que el protocol del Programa Piros Life preveu traslladar l’animal en cas de ser necessari i així demana que es faci. Medan no entén per què els responsables del projecte tarden tant a prendre aquesta decisió i espera que no s’hagi de produir un accident greu per fer el trasllat. El mascle alliberat l’any passat ha matat des de mitjans de març 15 ovelles, un poltre, dues egües i ha atacat a dos eixams d’abelles.

L’os està permanentment controlat gràcies al collar emissor que se li va col·locar abans de ser alliberat i que permet a l’equip de seguiment conèixer-ne els moviments, hàbits i costums. Arran d’aquests atacs, s’ha acordat realitzar un seguiment més intensiu de l’animal (atès que les dades del GPS arriben amb hores de decalatge) per poder constatar amb el menor temps possible si s’han produït nous atacs i d’aquesta forma poder aplicar mesures correctores d’acord amb el protocol establert en cas d’elements conflictius.També s’ha acordat una recopilació de la informació disponible per analitzar les circumstàncies de cadascun dels atacs incloent aquells realitzats a França, per avaluar amb major precisió la conducta de l’individu.