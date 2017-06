Les singularitats de la plataforma de Soldeu no «encaixen» en la legislació vigent

El projecte de la plataforma esquiable de Soldeu ocupa uns terrenys classificats com a sòl urbà consolidat i uns altres registrats com a sòl urbanitzable, i segons es detalla en uns estudis elaborats sobre la infraestructura, aquestes singularitats constructives no «encaixen en els paràmetres de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (Lgotu) i els reglaments que l’acompanyen ni en les normatives urbanístiques del propi Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) de Canillo, ja que cap normativa ha previst o contempla l’especial singularitat» de la plataforma.



Tot i això, a hores d’ara la infraestructura es podrà elaborar, ja que al haver estat declarada d’interès nacional, queda directament exempta de les normatives i legislacions esmentades, doncs tal i com es detalla en l’article 105.3 del text refós de la Lgotu, «les adaptacions del POUP a projectes d’interès nacional [...] que comporti necessàriament l’adaptació del Pla, seguiran el procediment de modificació, encara que variïn continguts essencials».



Cal recordar, però, que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, entrarà a finals d’aquest mes una demanda administrativa de la Batllia amb l’objectiu de revocar la declaració d’interès nacional, al·legant sobretot que la declaració s’ha fet de forma «il·legant». Per tant, si la justícia acaba fallant a favor de Viladomat, és possible que s’hagi de replantejar de nou el projecte de construcció de la plataforma i que les bases generals s’hagin de refer.

Declaració d’interès nacional / En els diferents documents elaborats sobre l’edificació de la plataforma i els elements que l’acompanyen –com l’aparcament i una rampa d’accés–, també es defensa (com ja han fet en diferents ocasions el cònsol major de Canillo i el fins ara director d’Ensisa), la legitimitat de la declaració d’interès nacional, i és que es recorda que segons l’article 61 de la Lgotu, la infraestructura «encaixa en la declaració per la seva consideració d’educatiu i cultural i sobretot la de seguretat i protecció civil».



A més, els estudis posen de manifest l’article 31 del Reglament Urbanístic, que diu que les zones «destinades a l’esport i lleure i als equipaments esportius, són sistemes urbanístics generals susceptibles de ser declarats d’interès general».

Redacció del govern / Tot i això, en cap dels documents consultats s’explica o es dona una argumentació en referència a l’article 63 de la Lgotu, que especifica que els «plans sectorials i els projectes d’interès nacional han de ser redactats i aprovats pel Govern».



En el cas de la plataforma, aquesta premissa no s’ha acomplert, ja que el projecte ha estat redactat per Canillo i en cap cas ha comptat amb la col·laboració de l’Executiu, doncs com han especificat en diverses ocasions els mandataris de l’Estat i del comú canillenc, el Govern únicament s’ha limitat a aprovar la declaració d’interès nacional, sense participar-hi a nivell de pressupostos o redacció.