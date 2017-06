400 arbres talats per la plataforma

Per poder realitzar la plataforma de Soldeu i els espais que l’acompanyen, com l’aparcament i la rampa d’accés, s’han de talar gairebé 400 arbres i espècies del bosc, com pins negres, avets i zones de ribera, segons s’especifica en uns estudis elaborats en relació a la construcció de la plataforma.

La superfície total que es desforestarà serà de 3.176 m2. I l’objectiu és talar espècies de tres zones diferents: el territori d’accés que es troba entre la pista de l’Avet i la pista Salvans i l’extrem est i el tram inferior de la pista de l’Avet. Tot, segons els estudis, per acomplir les recomanacions de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i poder acollir les finals de la Copa del Món de 2019.



Tenint en consideració la tala, els informes detallen que hi haurà un impacte «sever» en la fauna i flora del terreny que emplaçarà la plataforma, per aquest motiu, es realitzaran un seguit de mesures correctores per intentar que l’impacte passi de sever «a moderat». Es preveu que el cost d’aquestes i altres mesures relacionades ascendeixin als 175.449,60 euros.

Ponts provisionals

Per efectuar les obres d’excavació i estabilització (que tindran una durada de cinc mesos i un cost d’1.612.285 euros) s’hauran d’adequar dos ponts provisionals amb l’objectiu de connectar les vessants nord i sud del riu Valira i no interferir així en la circulació viària de la zona.

Una de les adequacions consistirà en ampliar el pont de la Mola, aquest s’engrandirà en uns sis metres d’amplada i uns 13 de llargada. La segona modificació serà crear un nou pont provisional de 7,50 metres d’amplada i 31 de llargada. Un cop finalitzats els treballs de construcció, es restaurarà la zona i es deixarà tal i com estava.



Tanmateix, el projecte d’obra haurà de garantir que el col·lector d’aigües residuals sigui funcional durant tota l’execució dels treballs i un cop finalitzats, per aquest motiu, es desviarà el col·lector. A més, es construiran unes finestres (segurament de vidre) a la plataforma perquè la llum pugui passar a través d’elles i les plantes i vegetació de sota la infraestructura no desapareguin.



Finalment, en els estudis es detalla que la plataforma s’ha decidit fer bàsicament per tres motius: donar compliment a les recomanacions de la FIS, posicionar Soldeu com a «ressort d’esquí de referència al Pirineu» i dotar de més aparcaments la parròquia de Canillo, ja que actualment té «4.500 llits hotelers i només disposa de 550 places de pàrquing», de manera que es donarà resposta a una manca d’espai comentada ja fa temps.