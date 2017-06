La defensa apel·la a la innocència d’un penat per abusar la filla

La defensa d’un condemnat a Espanya per abusar de la filla va apel·lar ahir a la seva innocència en un judici que va tenir lloc al Tribunal de Corts per veure si l’extradeixen a Espanya. L’home, que va ser detingut el 10 d’abril al Principat, va ser condemnat a 14 anys i sis mesos de presó per haver fet tocaments a la menor en reiterades ocasions. És per això que el ministeri fiscal va donar llum verd que es procedeixi a la seva extradició, perquè considera que es compleixen tots els requisits. Aquesta es pot dur a terme quan un delicte està tipificat tant al país que la demana com al Principat.



Ara bé, la defensa va assegurar durant el judici que el seu client, un resident espanyol de 45 anys, no és culpable del delicte major continuat de delicte sexual a una menor de catorze anys i, per això, no s’ha d’extradir-lo. A més, va exposar que també hi ha un recurs d’empara al Tribunal Constitucional d’Espanya perquè, durant el judici, que va tenir lloc en aquell país, no es va respectar la seva presumpció d’innocència. En aquest sentit, també va demanar a Corts que s’esperi que hi hagi la resolució del TC per decidir sobre la seva extradició. El fiscal, però, va defensar que el recurs d’empara no implica que «hi hagi uns efectes suspensius» per extradir-lo.



El condemnat, de nacionalitat espanyola, resideix a Andorra des del 2003 on treballava com a hoteler. En un primer moment va ser condemnat per l’Audiència Nacional a més 23 anys de presó, però el Tribunal Suprem li va rebaixar la pena nou anys, per la qual cosa va quedar en 14 anys i mig de reclusió. Segons la sentència del Tribunal Suprem, a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, aquesta reducció de pena es deu a què l’Audiència Nacional va considerar que l’home era autor de cinc delictes d’abús sexual. En canvi, la segona instància va valorar que es tracta d’un sol delicte però continuat en el temps. El Tribunal Suprem va prendre la decisió després que la defensa presentés un recurs de cassació.



Segons es recull en la sentència, la menor, que quan van començar els abusos tenia set anys i va durar fins que en tenia 13, vivia en un centre social sota la tutela de la Comunitat de Madrid perquè la seva mare, alcohòlica, la maltractava. Els abusos que va cometre el pare es van donar quan la nena venia a visitar-lo al Principat durant estades llargues com les vacances d’estiu o Setmana Santa i els dos es quedaven sols en el domicili.



Els tribunals espanyols van considerar provats que quan la nena tenia set anys el pare va entrar un cop a l’habitació de la filla i allà li va perpetrar diversos tocaments vaginals. Dos anys després, durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, l’home li va obligar a masturbar-lo en tres ocasions. A més, una altra vegada també li hauria obligat a fer-li una fel·lació. En tots els casos, el penat la va amenaçar amb pegar-la si ho explicava. Arran d’això la nena va intentar suïcidar-se en reiterades ocasions i va requerir tractament psicològic.



Ara bé, arran d’uns informes mèdics elaborats el 2014, quan la nena es va atrevir a denunciar-ho, els tribunals espanyols van considerar que no hi havia indicis que la nena hagués patit diverses violacions per via anal o vaginal, tal com va relatar la menor.



L’home també va ser condemnat a no apropar-se a la filla, a indemnitzar-la amb 60.000 euros i se li va retirar la pàtria potestat de la menor per un període de sis anys.



La defensa va assegurar que en el judici només es va tenir en consideració el relat de la menor i que, per tant, no es va respectar la presumpció d’innocència del seu client.