França reclama un resident portuguès per contraban

França va reclamar l’extradició d’un resident portuguès al Principat per un delicte de contraban de tabac i un altre de corrupció passiva a un funcionari. En aquest context, ahir va tenir lloc en el Tribunal de Corts un judici per veure si es procedia a la seva extradició.



En concret, la detenció de l’home, que va tenir lloc el 28 de març, va produir-se després que les autoritats franceses arrestessin un duaner francès que, presumptament, transportava tabac i alcohol de contraban des d’Andorra al seu país després de la seva jornada laboral.



El portuguès, de 31 anys, treballava en un supermercat al Pas de la Casa, en el qual es venia tant alcohol com tabac. Arran de la investigació que s’està duent a terme a França, la justícia d’aquell país el reclama perquè hauria estat la persona que hauria venut aquests productes al duaner, així com a altres persones que feien contraban des de la localitat encampadana. És per això que les autoritats franceses volen jutjar-lo en aquell país.



El fiscal va exposar que com que les penes dels delictes per als quals l’imputen són superiors a un any, es pot procedir a la seva extradició.



Malgrat això, la defensa s’hi va oposar per tres raons. La primera és que va assegurar que hi ha un problema de forma. Això es deu que la demanda de la justícia francesa no porta la postil·la de la Haia. En aquest mateix sentit, hi va afegir que tampoc està ben especificat el motiu per al qual se’l reclama, ja que l’explicació és molt genèrica. A més, va relatar que tot i que diuen que el delicte s’ha comès al Pas de la Casa, no detalla un lloc concret com pot ser un magatzem o un establiment. Així mateix, li imputen decomisos perpetrats entre l’1 de gener del 2015 i el 9 de març del 2017, però no especifica dates concretes. Així doncs, va exposar que «és ambigua» la descripció dels fets que apareix en la petició d’extradició de les autoritats franceses.



D’altra banda, l’advocat va apel·lar el criteri de territorialitat, és a dir, que si el crim es va cometre a Andorra, sigui jutjat en el país. «Si els fets són il·lícits o no, seran les corts andorranes qui ho han de dir», va manifestar ahir el lletrat durant el judici.



Finalment, va defensar que hi ha una «no il·licitut» dels fets perquè pels delictes per als quals se’ls vol jutjar no són consecutius de pena a Andorra. En aquest sentit, va destacar que no és delicte vendre tabac al Principat.