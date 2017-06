Caldea presenta els millors resultats des del 2014

Caldea tanca l’exercici 2016 amb els millors resultats dels darrers tres anys. En concret, el centre termolúdic va finalitzar la passada temporada amb 14,8 milions d’ingressos, el que representa un augment de més de 3,1 milions en relació al 2014. Amb aquestes xifres, Caldea presenta el primer exercici (des de fa tres anys) amb un resultat net.



En vista d’aquests beneficis, el centre va anunciar ahir als més de 2.200 socis que tenen accions en l’entitat que per primer cop (des de fa gairebé 10 anys) es repartiran dividends. En total, Caldea repartirà mig milió d’euros i cada acció tindrà un valor de 10 euros.

A banda d’un augment econòmic, el centre també ha registrat un creixement de clients, ja que des del 2014, els usuaris a l’espai han crescut en gairebé 65.000. Deixant unes xifres de 385.000 visitants durant l’any passat. D’aquests, 323.000 van entrar per les instal·lacions de Caldea i 62.000 per Inúu.



Segons va destacar ahir el director del centre termolúdic, Miguel Pedregal, el creixement de Caldea es deu a diferents factors. El primer, a la «maduresa comercial» que ja té Inúu, «i és que al principi va ser difícil donar a conèixer aquest producte, però cada vegada té més acceptació, fins al punt que ha multiplicat per sis el número d’entrades des de la seva obertura». Un altre motiu és la «reactivació» que s’ha fet en l’espai termolúdic de Caldea, com «la inclusió d’espectacles i altres atractius». Finalment, el creixement s’atribueix a la «millora de l’economia dels països veïns, sobretot d’Espanya, que aporta un pes molt important de número de turistes que visiten el país».



En relació, Pedregal va destacar que la previsió de cara a aquest any és seguir creixent en tots els àmbits, «ja que en el que portem d’exercici, els resultats són molt positius».

Accions pel proper any / De cara a aquest i el proper any, Caldea té previst fer un seguit de millores en el centre i els seus serveis. Una de les actuacions serà il·luminar la torre de l’edifici amb llums leds que canviaran de color i faran diverses composicions lumíniques, així com nous espectacles de cara a aquest estiu i hivern.