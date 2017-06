Notícia Naudi lliura la revisió dels comptes a Sindicatura El conseller d’SDP vol esvair tots els dubtes sobre la situació financera

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va presentar dilluns la revisió dels comptes parlamentaris a Sindicatura, amb l’objectiu que després també s’entreguin al Tribunal de Comptes per tal que «no quedi cap dubte de la situació financera de la formació». El procés, que ha de determinar si es van cometre o no irregularitats amb diners públics, es va iniciar quan la parlamentària Sílvia Bonet va decidir abandonar la formació.



El progressista no va voler donar ahir més detalls sobre el contingut de l’informe presentat, però va deixar clar que es reafirma amb tot allò que ha manifestat fins ara sobre els comptes i les acusacions a Bonet sense entrar en detalls. No va voler donar més detalls, segons va manifestar, per «respecte al síndic», a qui no vol posar més pressió, i per «deixar treballar al Tribunal de Comptes». Un cop l’organisme supervisor hagi examinat els comptes «no tindré cap mena de dubte per manifestar i ensenyar allò que calgui».

De fet, Naudi va presentar els comptes sense remetre còpia a l’actual consellera independent, tal com ella havia demanat. A l’entendre del progressista, Bonet podrà fer les al·legacions que consideri pertinents quan el Tribunal de Comptes analitzi els documents entregats amb les despeses del partit i les seves pertinents justificacions.



Per la part que correspon a la gestió que va fer Naudi dels diners públics i malgrat els «desagradables retrets i calúmnies per part de la consellera Sílvia Bonet», el parlamentari va assegurar que està molt tranquil. Pel que fa a la possibilitat de portar el cas a la Fiscalia, Naudi va apuntar que «no hem de fer suposicions» i que primer cal «actuar en els cànons establerts» i després «ja veurem».