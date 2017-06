Notícia La llei d’allotjaments turístics s’oblida de regular els hotels L’oposició critica que s’hagin rebutjat la majoria de les esmenes presentades Una sessió al Control General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La comissió legislativa d’Economia va tancar ahir l’informe referent a la Llei d’allotjaments turístics. Segons fonts properes, el Govern va rebutjar la majoria de les esmenes presentades pels grups parlamentaris, de manera que la llei ha quedat «molt buida de contingut». Entre les crítiques de l’oposició destaca que el text legislatiu se centra molt en regular als pisos turístics i no els hotels. A tall d’exemple, lamenten que la llei no reguli un tema important com el nombre d’estrelles d’un hotel. Segons les mateixes fonts, la poca incidència en el món hoteler respondria a pressions rebudes per part del sector per regular el que consideren una «competència deslleial».



En la mateixa línia, l’oposició també lamenta que al llarg del text es faci constantment referència a reglaments que caldrà desenvolupar, i que, per tant, la llei en sí té «poc contingut». La llei es votarà el proper 13 de juliol al Consell General.