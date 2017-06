Gaudir de la naturalesa alhora que es descobreixen obres d’art

La Ruta del Ferro a Llorts és una caminada ideal per als amants de la naturalesa, però també de la història i l’art. Les persones poden endinsar-se enmig del bosc en un recorregut senzill i planer alhora que entre enmig dels arbres i les plantes descobreix autèntiques obres d’art amagades. Però aquesta ruta també és un destí pels amants de la història, ja que les esc ultures que s’hi troben parlen sobre el passat miner d’Andorra.



Uns miners empenyent un pont o una obra que recorda els instruments que s’utilitzaven a la mina del ferro són algunes de les escultures que floreixen entre la vegetació. Sens dubte, però, el que més crida l’atenció són una mena de tòtems instal·lats en un prat. N’hi ha set, un per cada parròquia, i cada un d’ells és una part diferent del món i tan llunyana com Amèrica Llatina, Àfrica o el Japó.