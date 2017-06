Derrota per la mínima del FC Santa Coloma que manté intactes per al partit de tornada

El desig de Richard Imbernón es va complir i l’FC Santa Coloma va sortir ahir ben viu del l’Estadi Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht en el partit d’anada de la primera ronda prèvia de la UEFA Champions League, el que iniciava el camí cap a la final de Kiev del 26 de maig de l’any vinent. El campió andorrà va perdre per la mínima (1-0) contra el seu homòleg armeni, l’Alashkert FC, i manté intactes les opcions de superar l’eliminatòria a la tornada, el dimarts de la setmana que ve a l’Estadi Comunal.



El partit va començar a les vuit del vespre hora local –les sis al Principat– però això no va evitar la calor, tot i que va ser molt més suportable que per exemple l’estiu de l’any passat. 35 graus de temperatura, una xafogor important i al terreny de joc, molta igualtat. La pilota va estar més en el camp de l’FC Santa Coloma, però els porters van tenir molt poca feina. Ho demostra el primer xut a porta, una rematada de cap de Juanfer Laín al minut 26... De cap, gairebé des de la frontal de l’àrea i d’esquenes a porteria.



Els locals, lluny de les sospites d’Imbernon, no va sortir en tromba i si ho va fer, ni es va notar. Amb un atac posicional, l’Alashkert va trobar comptadíssims forats a la defensa tricolor. A l’inici es va veure obligat a resoldre les jugades mitjançant xuts de llarga distància que acabava refusant la defensa colomenca, ben plantada amb un mur al voltant de la seva àrea.



Eloy pràcticament no va tocar pilota però quan ho va fer, va ser per treure-la de dins la porteria. Corria el minut 39 quan, curiosament, era l’equip andorrà el que jugava la pilota, però una pèrdua es va convertir en un contraatac i una combinació entre Dashyan i Nenadovic la va finalitzar aquest últim per marcar l’1-0, un gol que va generar en l’equip local una mena de reacció a la letargia que estava vivint.



Dashyan, el jugador més incisiu de l’atac armeni, va provar un segon xut entre pals que va aturar Eloy al minut 44 i en l’última jugada abans del descans, se’n va anar d’Ildefons Lima i des de la frontal va provar un xut que va sortir fora llepant el pal. En sis minuts, l’Alashkert havia fet el que no havia pogut en 40.

La segona part va començar tal i com havia acabat la primera: amb els locals amenaçant en busca del segon gol. Però l’empenta no va durar-li gaire. Va començar Edigaryan amb un xut innocent al minut 48 i al 50, Edigaryan va caçar la pilota dins l’àrea però Ilde va rebutjar tirant-se en pla heroic i Daghbashyan va rematar de primeres el rebuig amb Eloy descol·locat, que va rectificar a temps per aturar la pilota.

Sosa té l'empat / El Santa Coloma es va treure la pressió de sobre amb una contra que a punt va estar de convertir-se en el gol de l’empat. Chus Sosa va rebre en profunditat, va driblar el porter, però es va quedar sense angle i la pilota es va passejar per davant de la porteria. No va entrar, però l’ensurt va ser de tal calibre que des de l’Alashkert va atacar amb més cautel·la, preocupant-se més de no deixar nua la defensa amb les pèrdues en atac.



El perill va desaparèixer durant vint minuts ben bons, fins que al minut 71, la va tornar a tenir Sosa. No tan clara com l’anterior, però va faltar ben poc. Perquè el ‘7’ colomenc, ara a la banda esquerra, va driblar cap a l’interior i va provar el xut, centrat i sense perill aparent, però la pilota va votar just davant Beglaryan, va fer un estrany i el meta local va haver de refusar com va poder, amb la sort de què el rebuig no va anar a parar a peus de Cubas. Estava sol i amb tota la porteria per a ell.