El MoraBanc dona per feta la continuïtat d’Albicy un any més

Andrew Albicy es queda al MoraBanc Andorra. Almenys això és el que dona per fet el club tricolor. El base francès tenia tota la pinta de que volaria del Poliesportiu perquè la seva cotització aquesta temporada ha pujat com l’escuma. L’avalen xifres com les de ser el segon millor assistent d’aquesta fase regular passada (amb més de sis per partit), el tercer millor en recuperacions (1,5 per partit) i el 14è jugador de tota la Lliga Endesa que més minuts ha jugat (gairebé 27).



Albicy va ser fitxat l’estiu de l’any passat procedent del CM Gravelines-Dunkerque francès i té un contracte de dos anys. El problema era que tenia una clàusula de sortida estipulat, que segons Gorka Aixàs ja ha deixat de tenir validesa: «Shermadini serà el més complicat de retenir però en el cas d’Albicy ja no serà així. Seguirà segur amb nosaltres perquè ja ha passat la data en què podia executar la seva claàsula de sortida i no ho ha fet», va assegurar.



El president no va ocultar que es tracta d’una magnífica notícia, ja que segons va afegir la intenció és «mantenir el bloc que ens ha donat l’èxit aquesta temporada però no serà gens fàcil».



Com Albicy, encara tenen contracte –tots ells fins el juny del 2018– Walker, Guille Colom, Czerapowicz i Jelínek. Tots quatre amb clàusula de sortida que el club confia que no faran servir, tot i que en el cas del suec, arribat al febrer, no està gens clar si seguirà.

Tempteig per Shermadini / El cas és que ahir va expirar el període per acreditar ofertes als jugadors no renovats i poder garantir així el dret de tempteig. El MoraBanc té uns quants jugadors en aquesta situació, però només li ha ofert la renovació a Shermadini. No ho ha fet amb Antetokounmpo, tot i que confia igualment en arribar a un acord de renovació si no apareix un altre club que el vulgui, ni amb Schreiner, que com l’any passat sembla que li espera un estiu llarg.

Nacho Martín, que també acaba contracte, és el que més números té de seguir l’estel·la de Navarro, la primera baixa ja confirmada.





Grup Pyrénées i MoraBanc, que ja portaven tres temporades col·laborant, continuaran fent-ho durant la pròxima, en què el club tricolor jugarà l’Eurocup, i la 2018-2019. A la foto, Gorka Aixàs i Quim Serrahima segellen la renovació de l’acord de patrocini.