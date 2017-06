Notícia Canillo encarrega un aparcament d’unes 200 places a Ransol La cobertura de telefonia de Prats i la zona del Forn milloraran amb una antena Els cònsols de Canillo en una sessió de comú. Autor/a: TONY LARA

El Comú de Canillo va adjudicar ahir l’estudi del projecte d’un aparcament vertical a Ransol, que tindrà entre 170 i 200 places. El solar on s’aixecarà és un terreny comunal obtingut d’una cessió. A l’hivern, Ransol pateix la manca de places d’estacionament a causa de l’augment d’allotjaments turístics i hotels a la zona, fet que provocava que hi hagués cotxes aparcats a la via pública. L’empresa que s’encarregarà de l’estudi de l’aparcament vertical de dues plantes serà Enginesa, que cobrarà un 4,25% de l’obra.



D’altra banda, el Comú de Canillo també va adjudicar la revisió del pla d’urbanisme de la parròquia, la instal·lació d’una antena de telefonia al cementiri –per part d’Andorra Telecom– per millorar la cobertura de Prats i del Forn, l’embrancament de les captacions de Soldeu i Envalira, i la creació d’una entrada conjunta, per un preu de 15 euros, per visitar el Museu de la Moto de Canillo, el museu de Jorge Lorenzo – World Champions 99– i la Fundació Museu de la Moto Màrius Soler.



La sessió de comú també va servir per al tancament de comptes del primer trimestre del 2017, uns resultats que es van considerar positius, sobretot quant als ingressos, que han estat d’uns tres milions d’euros. El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va aclarir que la xifra correspon al cobrament de les taxes de foc i lloc i d’higiene i enllumenat. Entre les dades presentades, el comú té pressupostat per aquest any un total de 4,5 milions d’euros per a inversió, dels quals ja se n’han autoritzat 2,2 i se n’han liquidat 14.500.