Caldea es proposa construir una piscina de vidre flotant amb capacitat per entre 35 i 40 persones. Segons va confirmar ahir el centre termolúdic a EL PERIÒDIC, la previsió és utilitzar una plataforma ja existent, «per tant, malgrat que serà una construcció costosa i de grans dimensions, no serà tant complicada de fer com si s’ha de realitzar la infraestructura des de zero».



La piscina sobrevolarà el riu Valira d’Orient en uns set o vuit metres d’alçada i es podrà veure des de l’avinguda Esteve. Per tant, tal i com va especificar la directora de màrqueting i vendes de Caldea, Patricia Garcia, el fons «totalment transparent» de la infraestructura permetrà veure «el flux de les aigües, les roques i els peixos del riu».

Segons Garcia, però, «el riu i el medi ambient de la zona no es veuran afectats per la nova instal·lació, ja que la plataforma ja hi és i no s’han de fer noves obres que toquin o alterin el riu».

Aprofitament de la plataforma / La intenció és aprofitar una plataforma que actualment està ocupada per jardineres. La zona és de formigó, però si el projecte tira endavant, es canviarà el material per plaques de vidre específiques que ja estan preparades per acollir una piscina.



Garcia va puntualitzar que es pot agafar com a exemple «les peixeres dels zoològics o parcs d’animals, on l’usuari veu passar els peixos per sobre seu o per sota», així com «les piscines de Dubai o altres indrets turístics com els Estats Units».

Les característiques / La piscina seguirà l’estètica actual de l’edifici termolúdic, «amb materials i figures de tonalitats minerals, i sobretot, amb estètiques cristal·lines». A més, el centre preveu col·locar diferents càmeres fotogràfiques perquè els usuaris puguin immortalitzar la seva estada a la piscina amb la panoràmica d’Andorra de fons.



Procediment de les obres / Actualment, el projecte està en fase d’estudi. Caldea està realitzant un seguit d’informes econòmics i tècnics amb l’ajuda d’experts i l’arquitecte que en principi hauria de construir la piscina per veure la viabilitat d’aquesta infraestructura. I un cop es tinguin tots els estudis, el centre presentarà el projecte als socis, «i si es aprovat en assemblea, es tirarà endavant», va remarcar Garcia.



La voluntat és iniciar les obres al llarg de la primavera de l’any que ve per poder tenir la piscina operativa durant l’estiu.

Potenciar els espais exteriors / La piscina respon a la voluntat d’incentivar més els espais exteriors de Caldea. I és que segons va remarcar Garcia, la llacuna exterior que té actualment el centre –que compta amb un jacuzzi per a unes 13 persones– és una de les zones més «valorades» pels usuaris. Per aquest motiu, «hem optat per potenciar més els espais a l’aire lliure i creiem que la piscina seria un bon complement».

Promoció del país / Segons va detallar la directora de màrqueting i vendes, la piscina serà un projecte per promocionar Caldea però també «el país, ja que serà un atractiu més i un reclam per als turistes».



A banda de la piscina, Caldea realitzarà altres millores i modificacions en el centre amb el propòsit de dotar-lo d’equipaments sostenibles i sensibles amb el medi ambient. També es faran canvis estètics, com les llums leds que es col·locaran a la torre.