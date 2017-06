L’ANC rebutja la «bretolada» de serrar els cartells

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) d’Andorra ha expressat el seu «rebuig frontal a la bretolada d’Arran arrencant senyals fronterers». El cap de setmana passat, diversos membres de l’organització de l’esquerra independentista Arran van serrar els senyals de frontera que separen Andorra i la Catalunya Nord. L’acció es va planejar per la diada dels Països Catalans per reclamar-ne la unitat de manera simbòlica.



L’ANC Andorra va expressar ahir que aquest tipus d’accions «no aporten res de positiu per a ningú, donen una mala imatge immerescuda als independentistes catalans, i són una vergonya per a la mateixa causa que defensen. Les reivindicacions no avancen amb vandalismes».



Els membres d’Arran van gravar l’acció i després van difondre el vídeo a les xarxes socials, on es veu com els militants de l’organització serren els cartells de senyals fronterers d’Andorra, França i Espanya i després els mostren tots junts, com una unió. Segons Arran, l’acció s’emmarca en la campanya L’organització és la clau de la victòria, que van endegar fa mesos a favor del sí al referèndum sobre la independència de Catalunya prevista per a l’1 d’octubre.



Precisament, l’ANC Andorra ha avisat a la seva pàgina web que «estem preparant un informe amb els consells i procediments a seguir per poder votar al referèndum que tindrem enllestit tan aviat s’anunciïn els detalls tècnics com ara procediment de vot exterior, vot per correu, etcètera. També prepararem atenció telefònica, i una campanya publicitària».



El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, té previst explicar-ne els detalls el pròxim 4 de juliol.