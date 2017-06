Un paisatge variat amb muntanyes, neu, llacs i naturalesa

Tristaina és un itinerari ideal per observar llacs d’alta muntanya, un monument contemporani i fins i tot per poder tocar neu en ple estiu. Es tracta d’una de les excursions de senderisme més populars d’Ordino i de tot el Principat d’Andorra. Aquesta ruta és ideal per a senderistes de tots els nivells. L’excursió recorre una distància de 4,4 quilòmetres i es pot completar en unes 2 hores i 40 minuts. El punt d’inici de l’itinerari és l’estació d’esquí de Vallnord.

Al inici, hi ha un camí que fa una mica de pujada de poca dificultat i al cap d’uns 30 o 45 minuts ja es poden arribar a veure els tres estanys: Estany primer, Estany del mig i l’Estany de més amunt. Els tres llacs són, sens dubte, el més destacat de la ruta. En definitiva, és una excursió per gaudir de l’estiu a les muntanyes i és recomanable fer-la ben equipat, ja que el clima pot canviar ràpidament.